Infomédiaire Maroc – A l’occasion de son 25ème anniversaire, le spécialiste de l’édition juridique et fiscale pour les professionnels, ARTEMIS, lance une nouvelle plateforme web destinée au public. ‘‘Rapprocher l’information juridique et fiscale du citoyen en mettant à sa disposition les concepts usuels de droit -et utiles au quotidien- ; tels sont les objectifs de cette nouvelle plateforme’’, déclare Rachid Ghabaoui, DG d’ARTEMIS, dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc.

En effet, ce nouveau service est destiné aux citoyens et aux jeunes dirigeants d’entreprises afin de leur permettre de trouver des orientations

ou des débuts de réponse à des problématiques juridiques. Ce site de large diffusion vise à informer plusieurs publics, dont deux ciblés principalement. D’une part, le citoyen lambda souhaitant trouver des réponses aux petits questionnements juridiques du quotidien : ARTEMIS propose un premier niveau de réponse, rapide, compréhensible et sans frais.

La nouvelle plateforme web cible d’autre part le jeune dirigeant de la TPE ou de la PME qui, sans être juriste ou supporté par un professionnel de droit, souhaiterait s’informer autour de thématiques d’ordre juridique, administrative ou fiscale, touchant de près ou de

loin l’activité de son entreprise, tout en enrichissant sa culture juridique avec des contenus de qualité.

Cette interface apporte une aide précieuse à la résolution des problématiques pratiques du quotidien de tout citoyen ou jeune dirigeant

d’entreprise, tout en contribuant à la vulgarisation des concepts de droit pour ces derniers. La plateforme met à la disposition du public l’essentiel de l’actualité juridique marquante au Maroc, ainsi qu’un nombre important de simulateurs pratiques et didactiques, entre autres.

Cette plateforme informative complète mettra à la disposition des visiteurs plusieurs rubriques, notamment des rubriques d’information et d’analyse diverses (actualités du monde du droit et de l’entreprise, offres de formations…). Elle fera également un focus sur l’actualité juridique à travers la publication d’articles, de tribunes et d’interviews de professionnels, de personnalités du monde des affaires, et de la finance.

Rédaction Infomédiaire