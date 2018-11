Infomédiaire Maroc – Une cérémonie de clôture du Programme d’amélioration des cursus de formation des magistrats, secrétaires-greffiers et adouls en matière de déontologie se tient mardi à Rabat, à l’initiative de l’Association américaine des juges et avocats (ABA ROLI), en partenariat avec l’Institut Supérieur de Magistrature (ISM).

La mise en œuvre du programme, qui bénéficie de l’appui du Bureau chargé de l’exécution des jugements-Département d’État des États-Unis, inclut des ateliers au profit des juges, des secrétaires-greffiers et des adouls en matière de déontologie inculquée au niveau de l’ISM dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue de ces catégories, a indiqué l’association dans un communiqué.

Les programmes de formation, élaborés par des experts locaux et étrangers, ont des objectifs opérationnels et pédagogiques considérés comme une référence pour chaque personne exerçant des professions juridiques et judiciaires, selon le communiqué.

L »’Initiative sur l’Etat de Droit », fondée par l’ABA Roli, est un programme de développement international qui vise à promouvoir l’État de Droit dans plusieurs pays à travers le monde en partenariat avec les États partenaires, en vue de mettre en place des institutions durables au service de la justice et de la promotion des opportunités économiques et le respect de la dignité humaine, a ajouté la même source.

Depuis 2004, l’Association américaine des Juges et Avocats travaille en collaboration avec des partenaires institutionnels et des composantes de la société civile au Maroc, dans le cadre de la mise en œuvre de plusieurs projets visant la promotion et la protection des droits de l’Homme, la réforme de la justice, la lutte contre la corruption et le trafic humain et le renforcement des compétences relevant des métiers juridiques et judiciaires.

Rédaction Infomédiaire