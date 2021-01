Le Professeur Karim CHARAF est nommé Directeur du Centre des études Doctorales (CEDOC) du Groupe ISCAE. Il succède au Pr. Rachid MRABET parti à la retraite.

Après son expérience en tant que professeur permanent au sein de Burgundy School Of Business, le Pr. Karim CHARAF a rejoint le Groupe ISCAE en tant qu’Enseignant- Chercheur en 2011.

Il est titulaire d’un Doctorat en Contrôle de Gestion à l’Université Nice Sophia Antipolis en 2009. Sa thèse s’articulait sur le thème « Impact de la méthode ABC/ Management sur la performance financière et opérationnelle des entreprises ».

Le Pr. Karim CHARAF est l’auteur de plusieurs articles, ouvrages et communications scientifiques sur la performance globale, l’adoption et la mise en œuvre des innovations managériales (Balanced Scorecard, Activity-Based Costing etc.) et la comptabilité de gestion environnementale.

Parmi ses ouvrages :

« Initiation au contrôle de gestion », Editeur Ellipses

« Tableau de bord outil de pilotage de la performance publique », Editeur Univ Européenne

Le Pr. Karim CHARAF est également Chef du Département « Finance et Comptabilité », Chef de Filière Grande Ecole Grade Master « Audit et Contrôle de Gestion » du Groupe ISCAE ; et Responsable Pédagogique du Mastère Spécialisé en « Contrôle de Gestion Audit et Comptabilité » de l’ISCAE-Casablanca.