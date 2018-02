Infomédiaire Afrique – L’Autorité des communications kényane a bloqué la diffusion de 4 chaînes de télévision privées – Citizen TV, Inooro TV, NTV, et KTN News – et d’une dizaine de radios qui assuraient la transmission de la prestation de serment du chef de l’opposition. Raila Odinga qui ne reconnait pas les résultats de la dernière élection présidentielle a symboliquement été investi “président du peuple” par ses partisans le 30 janvier.

Selon le directeur de Citizen et Inooro TV, aucun motif officiel ne lui a été notifié avant la suspension des fréquences de ses chaînes. Cependant, 4 jours auparavant, le président Uhuru Kenyatta avait réuni les directeurs des médias pour les menacer de fermer et retirer leur licences d’exploitation s’ils venaient à diffuser en direct cette cérémonie.

“Le gouvernement doit permettre au plus vite à ces chaînes de rediffuser leurs programmes dans des conditions habituelles, déclare Reporters sans frontières. Les citoyens kenyans ont le droit de savoir ce qu’il se passe dans leur pays. Ce droit à l’information est d’ailleurs prévu par la Constitution du pays. Suspendre la diffusion de chaînes de télévision et de radio au prétexte qu’elles couvrent un événement interdit est contraire au droit national et international. Les journalistes ne sont que des messagers et en aucun cas ils ne peuvent être associés à une des parties en conflit”, rappelle encore l’organisation de défense de la liberté d’information.

