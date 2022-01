KFC Maroc a annoncé, mercredi, l’ouverture de 10 nouveaux restaurants en 2022, après la concrétisation de sa stratégie d’expansion en 2021.

« Enseigne de restauration rapide reconnue dans le monde entier, KFC confirme l’engouement de la cible marocaine pour ses offres en 2021 et poursuit son expansion au Maroc en 2022 malgré un contexte épidémiologique hostile », indique un communiqué de KFC Maroc.

Piloté depuis 2018 par l’équipe managériale marocaine, la stratégie de développement de la marque est basée sur la qualité des produits mais également sur un réseau de partenaires locaux sélectionnés qui permettent d’enrichir l’offre KFC à travers tout le Maroc.

En effet, une stratégie misant sur la valorisation et l’utilisation des produits marocains mais également un parfait enseignement du marché et des exigences de la cible locale tout en adaptant ses messages et ses prix aux consommateurs, a confirmé la position de leader de KFC parmi les restaurants rapides en termes de part de marché, souligne la même source.

Et de rappeler 80% des ingrédients utilisés dans les recettes de KFC sont marocains et 100% du poulet transformé par la célèbre chaîne de restauration est de provenance locale.

« Chez KFC, l’ingrédient principal est le poulet. Chaque tranche de poulet est minutieusement préparée selon le cahier de charges de KFC International. Les menus sont préparés sur place par les cuisiniers de KFC dans le strict respect de la fameuse recette conçue par le Colonel Sanders, fondateur de la chaîne de restauration éponyme », fait observer le communiqué.

Pour garantir une qualité gustative et gastronomique unique à tous ses produits, KFC travaille uniquement avec des fournisseurs qui ont fait l’objet d’une sélection rigoureuse et qui respectent scrupuleusement son cahier de charges et ses critères de qualité.

Tous les fournisseurs de KFC sont systématiquement invités à mettre en place un contrôle qualité et une traçabilité de l’ensemble de leurs activités. Ils sont ainsi tenus de respecter une rigoureuse charte sanitaire qui prend en compte l’assurance qualité, mais aussi la sécurité alimentaire et environnementale.

Les fournisseurs de KFC Maroc passent également par des audits périodiques effectués par des auditeurs agréés par KFC International. Ces audits s’articulent autour d’aspects Food Safety, mais aussi par différents types de contrôles de qualité et de traçabilité.

« KFC travaille avec ses propres experts et des sociétés indépendantes. Chaque restaurant fait l’objet d’audits d’hygiène et de sécurité alimentaire, contrôles techniques et règlementaires et d’audits des installations », a déclaré Kadmiri, Directeur Des Opérations de KFC Maroc, cité dans le communiqué.

Les fournisseurs ne peuvent collaborer avec les restaurants KFC qu’après avoir été approuvés par les différents audits. Afin de garantir une qualité irréprochable au poulet qu’elle utilise, KFC fait appel à des fournisseurs de renom, à l’instar de Alf Sahel,et Agadir Volaille afin qu’ils l’approvisionnement de l’ingrédient qui fait le cœur même de ses recettes.

Le poulet livré aux restaurants KFC, labélisé HALAL par l’IMANOR (Institut marocain de normalisation), remplit toutes les exigences réglementaires et de qualité les plus sévères dans le domaine à travers un système de management de qualité garantissant une qualité organoleptique et hygiénique irréprochable.

« En tout, ce sont plusieurs visites de contrôle proactives sur le réseau KFC qui sont réalisées chaque année au Maroc et d’autant plus avec ce contexte pandémique. A cela s’ajoutent des points de contrôle quotidien par les équipes de l’ensemble des aspects d’hygiène et de sécurité des aliments dans chaque restaurant », explique Kadmiri.

C’est avec cette rigueur que depuis son lancement au Maroc en 2001, la marque n’a cessé de grandir et de gagner en notoriété auprès des Marocains. Des stratégies de développement gagnantes ont permis aujourd’hui de compter KFC parmi les enseignes incontournables de la restauration rapide.

KFC (Kentucky Fried Chicken), l’enseigne de restauration rapide qui se spécialise dans le poulet frit, a ouvert 3 nouveaux restaurants en 2021 et agrandit son réseau des restaurants à travers tout le Royaume en accentuant le développement régional.

C’est également en 2021 que l’enseigne à mis en place sa stratégie de rebranding des restaurants KFC au Maroc aux formes architecturales épurées et contemporaines, les nouveau restaurant KFC se veulent uniques et conviviaux avec des touches de mobiliers moderne pour offrir aux clients un cadre unique et idéal pour partager les des succulents mets de poulets.

Avec un montant avoisinant les 30 millions de dirhams investis dans sa stratégie de développement en une année, KFC compte confirmer son intérêt pour le marché national et prévoit 10 nouvelles ouvertures en 2022.

Présente au Maroc depuis 2001, l’enseigne KFC compte 20 restaurants dans le Royaume et 450 collaborateurs fiers de porter les couleurs de l’enseigne. Numéro 2 en termes de part de Marché, KFC Maroc mise sur l’excellence marocaine et contribue à favoriser le Développement socio-économique du pays.