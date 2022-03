Le Conseil de Surveillance de la Société Générale Marocaine de Banques s’est réuni le vendredi 25 mars 2022 sous la présidence de Khalid CHAMI, pour examiner l’activité de la Banque à la fin de l’exercice 2021 et les comptes arrêtés y afférents. Au titre de l’année 2021, le groupe Société Générale Maroc affiche de bonnes performances avec un Résultat net en progression de 71,33% en social.

En marge de ce conseil, Khalid CHAMI, au terme de son mandat de Président du Conseil de Surveillance, a fait part de son souhait de donner un nouveau tournant à sa carrière et a démissionné de l’ensemble de ses mandats d’administrateur au sein du groupe.

Au cours de son parcours de plus de 30 ans au sein du groupe Société Générale, Khalid CHAMI a occupé différentes fonctions notamment en tant que responsable mondial des ventes de dérivés actions et indices en France ainsi que la présidence du Directoire de Société Générale Maroc de 2012 à 2018 avant sa nomination en tant que président du Conseil. Le Conseil de Surveillance a tenu à remercier Khalid CHAMI pour sa forte contribution au rayonnement et à la transformation du groupe Société Générale tout au long de ses mandats.

Le Conseil de Surveillance de Société Générale Maroc a nommé Laurent GOUTARD en qualité de nouveau Président du Conseil de Surveillance*.

Le Conseil a également nommé, Ali BENKIRANE, actuellement Directeur Général Adjoint, Membre du Directoire*.

Désormais le Directoire de Société Générale Maroc est composé de 5 membres sous la présidence de Ahmed EL YACOUBI.