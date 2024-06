Un mémorandum d’entente a été signé, jeudi à Khouribga, entre le Conseil de la région de Béni Mellal-Khénifra et la société chinoise « Holley Global » pour la création d’un complexe industriel marocain baptisé « Afrique du Nord ».

Ce mémorandum prévoit la création d’une société à responsabilité limitée conformément à la loi marocaine, pour aménager, valoriser et développer un parc industriel destiné à abriter les entreprises industrielles spécialisées dans les domaines de l’automobile et des pièces de rechange, de l’électromécanique, des meubles et du textile, des appareils électroménagers, des produits électroniques, des fourrages ainsi que des produits énergétiques renouvelables et autres.

Ce projet qui sera réalisé sur une superficie de 300 hectares dans la commune de Béni Yakhlef (Khouribga) pour un montant de 1.5 milliard de DH devrait générer à terme quelque 20.000 emplois directs.

Ce projet contribuera également à diversifier l’économie de la région et à orienter son développement vers des secteurs industriels prometteurs ainsi que les technologies modernes.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, Khatib El Hebil et du gouverneur de la province de Khouribga, du directeur général de Holley Global, des responsables de cette société, des chefs des services déconcentrés de la région et de membres du conseil régional de Béni Mellal-Khénifra.