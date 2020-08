La Banque européenne d’investissement (BEI), qui est la banque de l’Union européenne (UE), et Al Amana Microfinance, leader de la Microfinance au Maroc, ont signé d’un contrat de financement d’un montant de 3 millions d’euros pour soutenir l’accès au financement et le développement des micro et très petites entreprises marocaines.







Environ 11 560 entrepreneurs ayant un accès très limité aux ressources financières pourront bénéficier de ce projet de financement européen. Une attention particulière sera accordée aux femmes avec un objectif de 45%, ainsi qu’au développement des activités génératrices de revenus en zones rurales, à hauteur de 48% de l’enveloppe dédiée, grâce au réseau de distribution d’Al Amana.