La Belgique a décrété, vendredi, l’interdiction des voyages non essentiels depuis et vers le pays pendant un mois à partir de mercredi prochain pour contrer la vague des contaminations au nouveau variant du covid-19 qui fait des ravages en Europe.

Lors d’une conférence de presse à l’issue de la réunion du comité de coordination inter-fédéral Covid-19, le Premier ministre belge Alexander De Croo a annoncé que cette mesure sera effective jusqu’au 1er mars.

Certains voyages, dits « essentiels », restent autorisés, par exemple pour soins médicaux, raisons familiales (funérailles) ou purement professionnelles, a précisé le Premier ministre belge. Les autorités belges ont également imposé des restrictions de voyages à partir de lundi de et vers le Royaume uni et l’Amérique du sud.

Tous les voyageurs qui reviennent du Royaume-Uni et d’Amérique du Sud devront faire un test PCR le 1er et le 7ème jour à leur retour en Belgique et observer une quarantaine de 10 jours, alors que les voyageurs non-résidents en Belgique devront montrer un double test PCR négatif, au départ et à l’arrivée en Belgique.

La Belgique a maintenu les mesures qui avaient été prises précédemment, à savoir le couvre feu de 22h00 à 06h00 du matin, le télétravail obligatoire, la fermeture des cafés et restaurants, l’interdiction des métiers de contact non médicaux comme les coiffeurs et les salons de beauté et l’interdiction de recevoir plus d’une personne chez soi.