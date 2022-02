Le Conseil de surveillance de la BMCI, qui s’est réuni le 22 février 2022, a décidé de coopter, en qualité de nouveau membre, François Benaroya, en remplacement de Benoit Cavelier, appelé à occuper de nouvelles fonctions au sein du Groupe BNP Paribas.

Cette cooptation sera proposée à la ratification de l’Assemblée Générale Ordinaire lors de sa plus prochaine réunion.

François Benaroya exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de Benoit Cavelier, soit jusqu’à la date de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023.

A l’occasion de cette nomination, François Benaroya, responsable adjoint d’International Retail Banking et responsable d’Europe Méditerranée au sein de BNP Paribas, a déclaré : « Je suis ravi et honoré de rejoindre le Conseil de Surveillance de la BMCI, une banque riche d’une longue histoire. La BMCI a une place très importante au sein de l’ensemble des banques d’Europe-Méditerranée, et le Groupe BNP Paribas a à cœur de continuer de déployer au Maroc notre modèle intégré, au service du développement de l’économie et au service de nos clients. »

François Benaroya est ancien élève de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE) et de l’Université de Tilburg (Pays-Bas). De 1994 à 2004, François Benaroya a exercé diverses fonctions internationales au sein de l’administration française, au sein du Ministère de l’Economie et des Finances, de l’Ambassade de France à Moscou (Russie), et du Cabinet du Ministère des Affaires Européennes. En 2004, François Benaroya a rejoint BNP Paribas comme responsable de la stratégie du Groupe au sein du développement Groupe, période où il a notamment participé à l’intégration de BNL.

Sa carrière a été effectuée ensuite au sein du métier International Retail Banking (IRB) : en Ukraine, de 2007 à 2011, où il a été directeur général adjoint en charge de la banque de détail ; puis il est devenu membre du Comex d’IRB, en charge de la ligne de métier Retail et SME ; en 2014, il est parti en Pologne comme directeur général adjoint, responsable de l’intégration de la banque BGZ. Il est depuis fin 2017 de nouveau membre du Comex d’IRB, responsable de la région Europe Centrale et Orientale –Turquie. Depuis octobre 2021, il est adjoint du responsable d’IRB, et responsable d’Europe Méditerranée, et à ce titre responsable des banques des régions Afrique et Europe Centrale et Orientale/ Turquie.