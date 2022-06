Dans un objectif de promouvoir la finance durable, la BMCI organise le Forum de la Finance Durable dans sa première édition au Maroc, le mercredi 15 juin 2022, à Rabat. Le Responsable Adjoint BNP Paribas International Retail Banking et Responsable Europe Méditerranée, François Benaroya, ainsi que le Président du Directoire de la BMCI, Philippe Dumel, invitent à cette occasion plusieurs acteurs économiques marocains importants, engagés dans les secteurs de la transition énergétique, la santé, l’entrepreneuriat féminin et à impact positif et l’inclusion financière, pour échanger sur leur vision d’une croissance durable et responsable.

Le monde est confronté aujourd’hui plus que jamais à des enjeux environnementaux et sociaux importants, liés notamment au changement climatique dont les conséquences peuvent être désastreuses en l’absence d’actions claires, concrètes et suffisantes. Par ailleurs, le Maroc fait face également à divers challenges liés à l’éducation, la santé, l’eau… Conscient de ces enjeux, le Maroc s’est engagé dans l’effort mondial de mise en œuvre des exigences de l’Accord de Paris et d’implémentation des 17 Objectifs du Développement Durable de l’Agenda 2030. Plusieurs initiatives locales et plans stratégiques peuvent être cités comme la Stratégie nationale de développement durable (SNDD), le Plan Climat National 2030 (PCN) ou le Nouveau Modèle de Développement.

A cet égard, le secteur financier est en position de jouer un rôle important pour une économie plus respectueuse de l’environnement et plus inclusive, par l’orientation donnée à ses financements et par la conception de solutions et produits d’investissement conciliant impact et performance pour favoriser une économie plus durable et inclusive. Le secteur financier joue un rôle crucial à travers une finance durable permettant une transition écologique des clients et le passage à un modèle plus juste.

A ce titre, le Groupe BNP Paribas a pour ambition d’être leader de la finance durable, appuyée par la conviction que personne ne gagne véritablement dans un monde qui perd. Le Groupe s’engage à aligner les émissions de gaz à effet de serre induites par ses activités de crédit avec la trajectoire requise pour financer un monde neutre en carbone en 2050. Dans la même lignée, la BMCI place la finance durable au cœur de son plan stratégique 2022 – 2025 et a défini 3 axes prioritaires d’intervention: La transition énergétique, l’Entrepreneuriat à impact positif et l’Inclusion Financière. En outre, la BMCI accompagne ses clients dans l’adoption des meilleurs pratiques Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) via la mise en place de politiques sectorielles qui fixent des règles d’intervention dans certains secteurs sensibles. Ces politiques intègrent des critères environnementaux et sociaux pour les décisions de financement et d’investissement dans des secteurs présentant de forts enjeux : déforestation, gestion de l’eau, émission de CO2, gestion des déchets.