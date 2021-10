La Bourse de Casablanca abritera la 24ème conférence annuelle de l’African Securities Exchanges Association (ASEA), qui se tiendra les 24 et 25 novembre prochain, pour la première fois en format digital.

Placée sous le thème « Les marchés financiers, moteurs essentiels de l’émergence de l’Afrique », cette édition mettra la lumière sur le rôle des marchés des capitaux et des bourses africaines dans l’accélération de la reprise économique post-crise Covid19 et le financement des gouvernements et des infrastructures du continent, annonce un communiqué conjoint de la Bourse de Casablanca et de l’ASEA.

Dans ce sens, plusieurs pistes seront explorées notamment, « comment aider les entreprises publiques à financer leur développement et à diversifier leurs sources de financement ? » « Comment mobiliser les capitaux nécessaires pour aider les PME à se développer et à créer des opportunités d’affaires et des emplois ? » et « comment soutenir les transformations structurelles et l’intégration économique africaine et encourager l’innovation et l’inclusion financière ? », fait savoir le communiqué. Pour ce faire, poursuit la même source, cette 24ème édition réunira de nombreux experts des secteurs financiers et boursiers ainsi que des leaders d’opinion internationaux. Ils aborderont des sujets d’actualité, tels que le développement des marchés des capitaux, l’intégration économique africaine, les technologies de rupture et l’investissement d’impact et ce, avec la participation d’éminents acteurs clés du développement des marchés de capitaux africains et d’entités qui soutiennent la croissance des services financiers dans la région.

« La pandémie a bouleversé la plupart des progrès (sinon tous) qui avaient été réalisés sur le continent au cours de la dernière décennie. Cela inclut également les développements des marchés des capitaux qui, à l’inverse, n’a pas encore été entièrement démystifié », a indiqué, à cette occasion, le président de l’ASEA, Edoh Amenounve, cité par le communiqué.

« Cependant, comme d’autres acteurs régionaux, nous ne devons pas relâcher nos efforts. L’activité boursière reste essentielle pour financer la croissance du continent. À ce titre, je me réjouis de vous accueillir tous à la conférence annuelle de l’ASEA de cette année », a-t-il dit.

Pour sa part, le président du Conseil d’Administration de la Bourse de Casablanca, Kamal Mokdad, a souligné que « dans le contexte pandémique actuel, cette 24ème conférence permettra de mettre en lumière la capacité des marchés de capitaux africains à contribuer à la relance économique du continent et à financer son développement ». « Nous sommes donc honorés d’accueillir la conférence annuelle de l’ASEA et de participer, aux côtés de nos homologues, à l’identification des voies de croissance économique de l’Afrique », a-t-il ajouté.