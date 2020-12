La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), conformément aux dispositions de ses Statuts et de son Règlement intérieur, a octroyé, lundi, la qualité de “Fédération Sectorielle Statutaire Externe” à la Fédération Marocaine du Commerce en Réseau (FMCR).

Cette nouvelle fédération représentera le secteur du commerce en réseau qui a connu, durant les dix dernières années, un développement soutenu et qui compte actuellement près de 500 enseignes structurées et 2.000 points de vente, indique la CGEM dans un communiqué. Elle aspire également à œuvrer pour un climat propice à la croissance de ce secteur qui représente un chiffre d’affaires annuel de 60 milliards de dirhams (MMDH) et plus de 60.000 postes d’emploi, ajoute la même source.

Cette initiative fait suite à la décision du Conseil d’Administration de la CGEM, en date du 24 septembre dernier, lors duquel les Administrateurs ont pris acte des critères d’identification d’une activité sectorielle représentée au sein de la Confédération, à savoir le poids et les perspectives de développement de celle-ci, la cohérence avec les objectifs stratégiques du pays et le degré de maturité de la représentation sectorielle. Les Administrateurs de la CGEM ont mandaté Chakib Alj, Président de la Confédération, pour finaliser la mise en place de structures représentatives de secteurs, notamment le commerce en réseau.