‘‘La valorisation et la restauration des Ksour et Kasbah ont pour objectif l’amélioration des conditions de vie économiques et sociales de leurs habitants. Les visites de terrain effectuées aux Ksour et Kasbah, inscrits au Programme de Valorisation durable des Ksour et Kasbah, ont permis de s’enquérir et de bien s’informer de l’état d’avancement des travaux en cours. Cette restauration revêt une grande importance du point de vue culturel et vise à améliorer les conditions de vie de la population sur les plans économique et social’’.

Abdelahad Fassi Fehri, Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville

