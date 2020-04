‘‘L’Etat a réussi à faire face à cette situation exceptionnelle, à travers la mobilisation des ressources internes et le lancement d’initiatives sociales, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, avec le soutien du gouvernement. Le Maroc a su répondre à cette crise avec suffisamment d’initiatives, de courage et d’anticipation et la création d’un fonds de soutien économique et social, à travers la mobilisation de ressources internes est extrêmement importante’’

Ahmed Lahlimi, Haut-Commissaire au Plan