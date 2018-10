Infomédiaire Maroc – « Le timbre-poste représente un document historique aux dimensions culturelles, civilisationnelles et esthétiques et un miroir qui reflète les différentes identités. A l’ère de la mondialisation et des Nouvelles technologies d’information et de communication (NTIC), le timbre-poste continue de jouer son rôle de préservation du patrimoine et de gardien de la mémoire contre l’oubli, en ce sens qu’il constitue une archive d’une importance capitale pour les chercheurs et les historiens ».

Badr El Maqri, Chercheur et Académicien

Rédaction Infommédiaire