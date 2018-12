Infomédiaire Maroc – « La saisie de plus d’une tonne de cocaïne fortement dosée et l’arrestation de 7 personnes pour leurs liens présumés avec un réseau criminel transnational actif dans le trafic international de cocaïne entre le Maroc, l’Amérique latine et l’Europe s’inscrit dans le cadre d’une stratégie minutieuse basée sur la coordination entre les efforts de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST) et de la Direction générale de la sûreté nationale. Cette opération, menée samedi matin, la troisième du genre dans ces deux dernières années, vient couronner un long parcours de recherches, d’investigations et d’activation des canaux de renseignements criminels, permettant à la Brigade de lutte contre le crime organisé relevant du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) de suivre les traces de ce réseau criminel ».

Boubker Sabik, Commissaire-Divisionnaire de Police, Porte-parole des Services de Sûreté

Rédaction Infomédiaire