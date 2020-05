‘‘La commission interministérielle, et à la lumière de l’examen des rapports des départements ministériels concernés et les statistiques détaillées relatives à l’approvisionnement du marché et la situation de la production actuelle et prévisionnelle, a enregistré la poursuite normale de l’approvisionnement des marchés dans l’ensemble des préfectures et des régions du Royaume en produit de première nécessité de manière très satisfaisante’’

Communiqué du Département des Affaires Générales et de la Gouvernance