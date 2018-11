Infomediaire Maroc – « Les deux Royaumes, Maroc et Belgique, sont déjà des partenaires importants, y compris aux plans économique et commercial. Nos échanges ne reflètent cependant pas encore pleinement l’intensité des relations qui existent, à tout niveau, entre nos deux pays. Il y a encore beaucoup de potentiel et d’opportunités. La Belgique est le 8ème pays exportateur vers le Maroc et son 9ème client, et ces chiffres évoluent favorablement. Le choix du Maroc pour mener cette mission économique, la plus grande mission jamais organisée, a rassemblé un large consensus ».

Didier Reynders, Vice-Premier Ministre, Ministre Belge des Affaires Etrangères

Rédction Infomediaire