Infomédiaire Maroc – « Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, se félicite de la décision du Maroc, du polisario, de l’Algérie et de la Mauritanie d’accepter l’invitation de son Envoyé personnel, Horst Köhler, de participer à une table ronde initiale à Genève les 5 et 6 décembre 2018″. Il réitère son soutien indéfectible à son Envoyé personnel et ses efforts pour relancer le processus de négociation conformément à la résolution 2440 du Conseil de sécurité du 31 octobre 2018. Le chef de l’ONU exhorte chacun à s’engager de bonne foi, sans conditions préalables et dans un esprit constructif dans les discussions ».

Farhan Haq, Porte-Parole Adjoint de l’ONU

Rédaction Infomédiaire