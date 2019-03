‘‘Nous saluons le leadership et l’engagement de SM le Roi Mohammed VI en faveur du développement de l’Afrique. Nous exprimons également notre gratitude au Royaume du Maroc, un pays ‘success story’ et qui partage son expérience avec les pays africains frères. Le Maroc doit être fier de sa longue histoire et de sa tradition séculaire et s’enorgueillir pour son engagement réel qui inspire l’espoir ainsi que son agenda de développement en faveur du continent et qui mérite d’être suivi’’.

Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leon

