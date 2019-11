‘‘Le Maroc a enregistré des avancées notoires dans le domaine des droits de l’enfant depuis la signature de la convention de La Haye, du 19 octobre 1996, concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. Le Royaume a déployé des efforts pour la concrétisation des ambitions de la convention, notamment l’article 32 de la nouvelle constitution, qui prévoit une protection juridique et une considération sociale et morale égales pour tous les enfants, abstraction faite de leur situation familiale. Ce même article insiste sur le droit de l’enfant à l’enseignement fondamental qui est une obligation de la famille et de l’Etat’’.

Lahcen Kassem, Directeur des Affaires Civiles au Ministère de la Justice