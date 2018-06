Infomédiaire Maroc – « Les pays du Sahel souhaitent bénéficier de l’expérience du Maroc dans le domaine de la défense et de la gestion des frontières. Nous exprimons la volonté des 5 pays du Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad) de profiter de l’expertise du Maroc en matière de lutte contre les bandes armées et les groupes terroristes. Le Maroc a toujours été aux côtés des pays du Sahel. Un grand nombre d’officiers et d’hommes de défense et de sécurité du G5 Sahel poursuivent des formations dans des écoles marocaines ».

Maman Sambo Sidikou, Secrétaire Permanent du G5 Sahel

Rédaction Infomédiaire