‘‘La reprise de l’activité économique permettrait aux entreprises de maintenir leurs marchés et leurs sources d’approvisionnement. Le redémarrage de l’activité économique le plus vite possible permettra aux entreprises à la fois de maintenir leurs marchés, de continuer les commandes passées avant la crise sanitaire et d’éviter une rupture dans les relations commerciales avec leurs partenaires tout en gardant les mêmes clients et fournisseurs. Concernant les catégories les plus fragiles, à l’instar des TPE, la reprise de l’activité économique leur permettra de limiter tout risque de défaillance ou de faillite avec moins de problèmes de trésorerie’’

Mariam Cherqaoui, Professeure Universitaire et Experte en Economie, Finance et Entrepreneuriat