‘‘La République démocratique du Congo (RDC) est particulièrement touchée dans ces moments très difficiles qu’elle traverse, en réceptionnant, ce mardi à Kinshasa, une aide envoyée par le Maroc dans le cadre d’un ensemble d’aides médicales accordées, sur Très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, à plusieurs pays africains frères. Nous exprimons toute notre gratitude envers le Maroc. Je le dis non pas en mon nom personnel, mais au nom de ceux qui sont à la tête du pays, en l’occurrence le président de la république Félix Tshisekedi et le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Nous sommes particulièrement touchés de voir qu’un pays africain, comme le Maroc, s’est souvenu de nous et ne nous a pas oubliés dans ces moments très difficiles que traverse la RDC’’

Marie Tumba Nzeza, Ministre des Affaires Etrangères de la RDC