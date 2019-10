‘‘La signature de deux conventions avec l’Union des industries textiles (UIT) d’une part, et l’Union Française des Industries Mode & Habillement (UFIMH), d’autre part, représentent un moment historique pour le secteur du textile-Habillement marocain. Ces deux conventions démontrent une forte volonté de la part des trois parties de collaborer et de travailler la main dans la main. La signature de ces conventions est de nature à promouvoir et de développer le secteur au Maroc’’.

Mohamed Boubouh, Président de l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement