Infomédiaire Maroc – « Le ministère de l’Economie et des finances a mené des actions sur le plan réglementaire, législatif et opérationnel, afin de répondre au mieux à la problématique des délais de paiement. Sur le plan réglementaire et législatif, le ministère a agi à travers la loi n°49-15 modifiant et complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce relatif aux délais de paiement et la promulgation du décret fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques. Au niveau opérationnel, le ministère est intervenu à travers une série d’actions, en essayant notamment de normaliser l’exécution de la loi de finances ».

Mohamed Boussaid, Ministre de l’Economie et des Finances

Rédaction Infomédiaire