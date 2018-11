Infomédiaire Maroc – « La communauté juive marocaine établie au Maroc ou vivant à l’étranger joue un rôle national et civilisationnel majeur dans la défense des causes du Royaume et dans le soutien de son processus de développement sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI. Cette communauté est appelée plus que jamais à intensifier les efforts pour appuyer le processus d’édification du Maroc solide et homogène, résolument engagé sur la voie du développement et de la prospérité ».

Mohamed El Aaraj, Ministre de la Culture et de la Communication

Rédaction Infomédiaire