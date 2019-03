‘‘Depuis deux décennies, le Roi Mohammed VI a fait de la coopération étrangère le pilier majeur de la politique étrangère. Le Souverain a effectué plus d’une cinquantaine de visites dans les pays africains et plus de 1 000 accords ont été signés entre le Maroc et ces pays’’.

Mohamed Methqal, Ambassadeur – DG de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale