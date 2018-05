Infomédiaire Maroc – « L’Institution de la Commanderie des croyants constitue pour les étrangers de confessions juive et chrétienne établis au Royaume, un gage de paix, de sécurité et de convivialité. Le Royaume du Maroc est un lieu de brassage des cultures et des civilisations et une terre d’ouverture et de dialogue entre les religions ».

Monseigneur Vito Rallo, Ambassadeur du Vatican à Rabat

Rédaction Infomédiaire