‘‘Face à la prolifération des sources d’information et des fake news, l’Afrique a besoin aujourd’hui plus que jamais de médias crédibles et sérieux. Les médias crédibles et sérieux sont plus que jamais nécessaires pour porter les soucis et les ambitions de l’Afrique’’

Nasser Bourita, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger