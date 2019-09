‘‘La question de l’éducation est au centre du projet de société au Maroc et au sommet de ses priorités nationales. Il n’est pas d’investissement plus stratégique que dans l’éducation. Projet de société, l’éducation est aussi le chantier d’une nation. Sous l’impulsion personnelle du Roi, le Maroc est en train de mettre en œuvre une réforme globale de l’éducation, basée sur une vision stratégique 2015-2030, en adéquation avec l’Objectif 4 des Objectifs de développement durable, à savoir « une éducation équitable, une éducation de qualité, et une bonne gouvernance du système éducatif’’.

Nasser Bourita, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale