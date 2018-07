Infomédiaire Maroc – « La conférence de Marrakech sur les migrations sera le début d’un processus de coopération, de partenariat, et d’assistance technique, entre autres, qui permettra à la migration de devenir plus sûre, plus ordonnée et plus régulière. Marrakech sera le couronnement de ce que le Maroc avait pu faire sur les plans local, régional, sous-régional et international ».

Omar Hilal, Ambassadeur du Maroc auprès de l’ONU

