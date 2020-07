‘‘Toutes les mesures de prévention et de précaution ont été prises au niveau des centres d’examen pour garantir la sécurité sanitaire des candidats et des cadres pédagogiques et administratifs et afin que les examens se déroulent dans de meilleures conditions. Parmi ces mesures figurent notamment la désinfection et la stérilisation de l’ensemble des espaces dédiés aux examens, notant que cette opération se fait avant le début de l’examen, deux fois par jour et durant toute la période des épreuves. Notre département accorde une importance au respect de la distanciation physique entre candidats, soulignant que des bavettes, des masques de protection, et des solutions hydro-alcooliques seront mis à leur disposition’’

Saaid Amzazi, Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique