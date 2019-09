‘‘Nous exprimons notre ferme condamnation de l’attaque terroriste ignoble contre des installations pétrolières dans le gouvernorat d’Abqaiq, en Arabie Saoudite, à l’aide de drones, une agression qui constitue une menace à la sécurité et à la paix dans le monde. Nous faisons part de la solidarité totale et du soutien constant du Royaume du Maroc à l’Arabie Saoudite contre toutes les menaces visant sa quiétude et son intégrité territoriale et contre toute tentative visant à porter atteinte à la stabilité de ce pays frère’’.

SM le Roi Mohammed VI