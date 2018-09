Infomediaire Maroc – « Ce n’est pas un hasard, faut-il le rappeler, si les femmes africaines comptent à leur actif des succès et des réussites multiples. En effet, mieux instruites, plus actives et plus libres dans leurs choix de vie, elles s’illustrent désormais par une présence plus dynamique dans les sphères politique, économique et sociale ».

SM Le Roi Mohammed VI

Rédaction Infomediaire.