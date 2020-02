‘‘Le bilan de la 3ème édition du festival itinérant d’humour ‘Afrique du Rire’ est exceptionnel. Le bilan de cette 3ème édition est exceptionnel. Nous avons fait les six dates à guichets fermés. Ils étaient plus de 10 millions à découvrir et suivre le festival sur les réseaux sociaux et plateformes digitales. 6 500 spectateurs ont assisté aux différentes escales de cette édition’’

Tahar Lazrak (alias Oualas), Comédien Maroco-Ivoirien