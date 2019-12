»La réussite du choc entrepreneurial au Maroc nécessite un accompagnement de 50 milliards de dirhams (MMDH), répartis entre contribution du budget et garanties publiques aux prêts bancaires, selon le Conseil économique, social et environnemental (CESE). Pour réussir le choc entrepreneurial, il faudrait se donner les moyens d’atteindre rapidement près de 10 MMDH par an à engager par le budget et près de 40 MMDH sous forme de garanties publiques aux prêts bancaires. Cet accompagnement devra être destiné à tous les secteurs pour qu’ils soient en mesure de saisir l’ensemble des opportunités de création de valeur, que celles-ci soient latentes ou à créer via l’innovation, souligne le Conseil ».

Rapport « Le nouveau modèle de développement du Maroc: Contribution du CESE »