Un pont aérien a été mis en place par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) afin de “sauver les récoltes” de clémentines corses (25 à 30 000 tonnes de récolte annuelle pour un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros).



Il va permettre à 902 travailleurs agricoles saisonniers marocains de se rendre, dès vendredi 9 octobre 2020, sur l’île de Beauté à bord de cinq appareils de la compagnie Transavia financés, à hauteur de 300 000 euros, par les agriculteurs corses (tout comme les vols retour).



Un protocole sanitaire a été signé entre les autorités marocaines, l’OFII, la préfecture de Haute-Corse, l’Autorité régionale de la santé (ARS) de Corse, la Dirrecte, et la filière AOP clémentine. Ces ouvriers seront testés au départ de Casablanca puis à leur arrivée à l’aéroport de Poretta (Bastia) et, enfin, sept jours après leur arrivée sur l’exploitation agricole.