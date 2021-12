La Côte d’Ivoire va se doter d’une agence spatiale, a annoncé, ce lundi à Abidjan, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara.

«Nous sommes en train de travailler sur le projet de création de l’Agence spatiale ivoirienne, parce que c’est une nécessité au regard de notre Plan national de développement (PND)», a précisé Diawara qui s’exprimait à l’ouverture du 2ème Forum du programme de surveillance mondiale pour l’environnement et la sécurité en Afrique (GMES-Afrique). Les enjeux sont divers, a-t-il expliqué, relevant entre autres des observations spatiales combinées aux observations au sol et aux simulations numériques, qui permettent par exemple de comprendre, surveiller et prévoir l’état de la planète pour s’adapter localement et globalement au changement climatique, rapporte l’agence de presse ivoirienne AIP.

La future agence spatiale ivoirienne qui sera co-portée par les ministères de la Recherche scientifique et de la Défense, a ajouté le ministre, est l’instrument de mise en œuvre de la politique nationale de recherche, de formation et de développement de l’activité spatiale, pour assurer la sécurité du territoire, la protection de l’environnement et la gestion rationnelle des ressources naturelles du pays.

Cette agence dont les textes de création sont en élaboration, est «totalement en phase avec le programme de surveillance mondiale pour l’environnement et la sécurité en Afrique (GMES-Afrique) qui contribue à l’utilisation de l’observation de la terre pour favoriser un environnement durable et un développement socio-économique de l’Afrique», a relevé M. Diawara. Le 2ème forum GMES-Afrique, qui prend fin vendredi 10 décembre, est organisé autour du thème: « L’Observation de la Terre – Favoriser la durabilité environnementale et la croissance socio-économique en Afrique », fait savoir la même source.