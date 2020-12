La Fondation Al Omrane met à disposition une bibliothèque clé en main pour l’Ecole Publique Al Khalil dans le quartier Al Fadl à Casablanca et ce en partenariat avec la Direction provinciale de Moulay Rchid. Cette initiative entre dans le cadre de la convention de partenariat conclue entre la Fondation Al omrane et le Ministère de l’Educaton Nationale qui vise à permettre la réalisation de plusieurs bibliothèques dans différentes écoles publiques du Royaume.

Cette bibliothèque qui comprend des tables modulables, chaises et un rayonnage avec Livres, dictionnaires et des histoires pour les élèves relevant des différents niveaux du primaire (du niveau 1 au niveau 6). La Fondation Al Omrane offre cette bibliothèque dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’action au titre de l’année 2020.

Cette action est le fruit d’un partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale qui se concrétise à travers la collaboration directe de ses Délégations provinciales. Fidèle à son axe stratégique plaçant l’enfance au centre de ses préoccupations, la Fondation Al Omrane a initié ces actions d’équipements et fournitures des livres et bibliothèques à la ville de Chrafate en octobre 2018 notamment avec le groupe scolaire Yassamine et également à la ville d’Agadir en janvier 2020 avec l’école Mehdi Benbarka et à Sidi Abdellah, Rabat.