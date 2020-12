A travers sa Fondation, le Groupe Alliances oeuvre depuis plus de dix ans à la valorisation du patrimoine architectural et artistique marocain et africain, la démocratisation de l’accès au champ culturel et l’inclusion sociale. Depuis 2009, la Fondation Alliances accompagne ainsi le développement social et culturel du Maroc et participe au rayonnement de l’art contemporain marocain et africain à travers ses programmes phares : le Lcc Program (2013), le Parc de Sculptures Al Maaden (2013), le programme Passerelles (2014) et le Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden – MACAAL (2016).

La Fondation Alliances a toujours travaillé en étroite collaboration avec un réseau de photographes et d’artistes émergents à travers ses différents programmes, que ce soit par un soutien financier, du mécénat de compétences ou un accompagnement personnalisé.

Parti du constat d’un manque de structures d’accueil pour les artistes, d’accompagnement et de formation aussi bien au Maroc que dans le reste du continent africain, et fort de son expérience et

de son expertise, la Fondation Alliances inaugure en décembre 2020 son Espace culturel, un lieu d’exposition entièrement dédié à la création africaine. Situé en plein coeur de Casablanca, cette nouvelle plateforme s’étend sur 700 m² dont 500 m² d’exposition. Y seront exposées les oeuvres d’artistes émergents. Plus qu’un lieu d’exposition, il s’agira d’une véritable vitrine pour la mise en valeur d’artistes au fort potentiel.

L’Espace culturel de la Fondation Alliances a été pensé comme un lieu d’épanouissement artistique et culturel. Il s’agira d’un espace polyvalent rendu vivant par le biais d’une programmation culturelle alternant rencontres d’artistes, ateliers et conférences structurantes sur les secteurs artistique et culturel grâce au concours de personnalités clés du monde de l’art.

Pour son inauguration, la Fondation Alliances présente L’empreinte de mes rêves, une exposition personnelle dévoilant le travail d’Ahmed Chiha, artiste marocain autodidacte.

Ahmed Chiha puise son inspiration dans la terre et la mystique pour créer des oeuvres où différents mondes et personnages merveilleux cohabitent. L’art de Chiha est imprégné à la fois de sa profession de jardinier et de sa quête spirituelle, qui s’expriment à travers divers mediums, dont le cuir, la céramique ou le bambou.

Dans l’oeuvre d’Ahmed Chiha se profile un savant mélange entre inspirations ancestrales, techniques modernes et vision contemporaine. L’artiste peint à l’aide de couleurs industrielles

Ses représentations, tantôt abstraites, tantôt figuratives, ne sont qu’une succession de minuscules points aux couleurs à la fois douces et chatoyantes. Dans ses toiles, ce sont de fines agglomérations colorées laissant transparaître la matérialité du support qui créent les formes.

Des êtres, vaguement anthropomorphes et zoomorphes, voire hybrides, apparaissent au milieu d’une spirale dont le mouvement semble créateur. En suspens au centre de l’espace vierge du support, ces esprits à l’allure archaïque tournent lentement sur eux-mêmes, hors du temps. Ahmed Chiha nous propose d’entrevoir à travers ses oeuvres un monde aussi mystérieux qu’invisible.

« Ahmed Chiha a toutes les caractéristiques d’un peintre médium, d’un chaman qui puise son énergie créatrice de celles fécondatrices de la terre et de forces énergiques et régénératrices. »

– Ahmed Agouram Elazizi

Découvert il y a près de cinq ans par Othman Lazraq, Directeur de la Fondation Alliances et Président du MACAAL, Ahmed Chiha est depuis lors soutenu et accompagné dans sa démarche artistique par les équipes de la Fondation Alliances et du MACAAL. Présentées lors des expositions E-MOIS, autobiographie d’une collection et Écritures ésotériques, les oeuvres d’Ahmed Chiha ont rencontré un vif succès auprès du public international et ont intégré la Collection du MACAAL et de la Fondation Alliances. L’empreinte de mes rêves, première exposition monographique de l’artiste, présente au public une sélection de ses travaux réalisés au cours des cinq dernières années.