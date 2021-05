Dans le cadre de son cycle “Echanger pour mieux comprendre”, la Fondation Attijariwafa bank organise, en Live streaming, le Jeudi 27 Mai à 19 heures, une conférence digitale sur le thème suivant : ” « Le monde d’après : quelle place pour les pays de la rive sud de la Méditerranée ? »

Cette rencontre sera animée par Fathallah Sijilmassi, CEO de Positive Agenda Advisory, Ancien Ambassadeur et Agnès Levallois, Enseignante à l’IEP Paris, Maîtresse de Recherche à la Fondation de Recherche Stratégique (FRS) et Vice-Présidente de l’Institut de recherche et d’études Méditerranée Moyen-Orient (iReMMO) ; et modérée par Zakaria Garti, Principal Banker à la BERD et Acteur associatif.