– Afrique du Sud : Au moins 40 millions de dollars (600 million de rands) sont nécessaires pour aider les agriculteurs à faire face aux effets de la sécheresse qui frappe le pays notamment dans les régions sud, a indiqué l’Association sud-africaine de l’industrie agricole (AgriSA).

– Sénégal : « Développement durable et dette soutenable, trouver le juste équilibre », est le thème d’une conférence internationale, prévue le 2 décembre à Dakar, à l’initiative de la Présidence du pays et du Fonds monétaire international.

– Sénégal : Dakar accueille, du 7 au 9 mai prochain, la 2ème édition du salon International des Equipements, des Technologies, des Services de l’Environnement et du Développement durable en Afrique de l’Ouest « PolluGaia Expo ».

– Ghana : Le pays a signé, à Abu Dhabi, cinq accords de coopération et protocoles d’entente les Emirats arabes unis, dans différents secteurs en vue de renforcer les liens de coopération bilatérale.

– Tunisie : La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) a annoncé avoir apporté un soutien financier d’une valeur de 20 millions d’euros à près de 1 000 entreprises durant les quatre dernières années.

– Ghana : La société Springfield Exploration and Production a annoncé la découverte d’un nouveau gisement de 1,2 milliard de barils de pétrole dans le bloc WCTP 2, avec des quantités de gaz naturel commercialement viables.

– Tunisie : Le pays vient de lancer un projet d’intensification de l’agriculture irriguée avec un coût de 149 millions de dollars, dont 140 millions assurés par la Banque mondiale.

– Mali : L’expérience du Maroc en matière de financement du secteur du cinéma a été présentée lors d’un colloque organisé, les 12 et 13 novembre à Bamako, à l’initiative du ministère de la culture.

– Sénégal : L’assemblée nationale (parlement) a adopté, à la majorité, le projet de loi relatif à la seconde loi de finances rectificative (LFR2) 2019.

– Tunisie : Le président tunisien, Kais Saied, a chargé Habib Jemli du parti Ennahdha, arrivé en tête des législatives en Tunisie, de former le prochain gouvernement.

– Tunis : Neuf artistes plasticiens marocains exposent leurs œuvres à la cité de la Culture dans le cadre des deuxièmes Journées de l’Art Contemporain de Carthage (JACC), ouvertes samedi soir et qui se poursuivront jusqu’au 22 novembre.

– Maroc : La République des Maldives réitère son soutien total à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Royaume, y compris sur ses provinces du Sud, a affirmé le ministre maldivien des Affaires étrangères, Abdulla Shahid.

– UEMOA : Plus de 500 millions de dollars seront mobilisés pour le financement de la lutte contre le terrorisme.

– Kenya-Somalie : Les 2 pays ont convenu de normaliser leurs relations à travers le rétablissement des accords bilatéraux qui permettraient la libre circulation des personnes et des marchandises.

– Algérie : Le PDG de la compagnie algérienne des hydrocarbures « Sonatrach », Rachid Hachichi, a été limogé et remplacé par Kamel Eddinie Chikhi, a annoncé la Présidence algérienne.

– Togo : Le gouvernement a présenté un budget 2020 de 2,5 milliards de dollars, en hausse de 6% par rapport à l’année 2019, motivée par une prévision de croissance de l’activité économique.

– Bénin : L’Union européenne (UE) a accordé une subvention de plus de 30 milliards de FCFA (plus de 50 millions de dollars) pour le programme indicatif régional et le programme indicatif national du 11ème Fonds européen du développement (FED), en vue de soutenir le développement de l’économie du pays.

– Ghana : La Chine va accorder au pays une subvention de 42,79 millions de dollars pour développer les infrastructures, a annoncé la vice-première ministre chinoise, Sun Chunlan.

– Ghana : L’Inde et le Brésil vont contribuer à la mécanisation de l’agriculture avec des facilités de prêts d’un montant global de 183 millions de dollars, a fait savoir le ministre de l’Alimentation et de l’Agriculture, Owusu Afriyie Akoto.

– Maroc : Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu Minko-Mi-Nseme Sylver Aboubaker, venu lui présenter les copies figurées de ses lettres de créance en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Gabon auprès du Roi Mohammed VI.

– Sénégal : La deuxième phase du Programme d’appui au développement agricole et à l’entrepreneuriat rural (PADAER 2) a été lancée à Tambacounda (est), pour un financement d’environ 74 millions d’euros, en vue de l’augmentation de la production agricole et d’élevage.

– Gabon : La migration vers la numérotation à 9 chiffres, repoussée à deux reprises au Gabon, aura lieu le 15 novembre, selon l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).

– Ghana : Le gouvernement a proposé un budget 2020 de 15,6 milliards de dollars, en hausse de 21% par rapport à 2019.

– Tunisie : Le chef du parti Ennahdha, Rached Ghannouchi a été élu président de l’Assemblée des représentants du peuple (parlement tunisien) par 123 voix.

– Afrique du Sud : Plombée par un ralentissement économique qui dure depuis des années, le pays se trouve confrontée à une nouvelle crise, celle de la perte d’emplois, en particulier dans les entreprises publiques.

– Ghana : Le gouvernement ghanéen va allouer 9 millions de dollars pour le recensement sur l’habitat et la population (RGPH), prévu en mars 2020, a annoncé le ministre des Finances, Ken Ofori-Atta.

– Cap Vert : L’île de Fogo abrite, du 13 au 15 novembre, la 13ème réunion des ministres du Tourisme de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

– Bénin : La Banque africaine de développement (BAD) compte débloquer 372 millions de dollars en 2020, pour financer divers projets de développement économique.

– Bénin : Le pays occupe la première place ex aequo avec les Seychelles des pays d’Afrique en matière d’ouverture des visas en 2019, selon le Rapport sur l’indice d’ouverture sur les visas en Afrique 2019 de la Commission de l’Union Africaine (UA) et de la Banque africaine de développement (BAD).

– Mali : L’Université virtuelle polytechnique privée de Kingui vient d’être officiellement lancée avec pour ambition de former 10 000 jeunes sur le continent chaque année.

– RDC : La France a décidé d’investir environ 15 millions d’euros pour accompagner le projet de la gratuité de l’éducation de base et la formation des enseignants.

– Kenya : Les factures impayées des chemins de fer à voie normale, les plans de santé universels et la construction de la première route à deux niveaux ont obligé le Trésor public à revoir et à augmenter le budget de l’exercice commençant en juillet de 86 milliards de shillings (environ 280 millions de dollars).

– Afrique : L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé avoir « pré-qualifié » le vaccin contre Ebola qui était jusqu’à présent utilisé en République démocratique du Congo (RDC), une décision qui « ouvre la voie à son utilisation dans les pays à haut risque ».

– Sahel : Les ministres européens de la Défense se sont accordés sur un renforcement du soutien à la sécurité dans la région, afin de lutter contre le terrorisme, la criminalité organisée et toute autre menace pesant sur la sécurité et la paix.

– Ghana : Le Cocobod, organisme public en charge de la gestion de la filière cacao ghanéenne, vient de recevoir un prêt consortial de 600 millions de dollars de la Banque africaine de développement (BAD) et du Crédit Suisse Group AG, afin de financer le programme gouvernemental de redynamisation du secteur du cacao.

‘- Ghana : Le pays n’a jamais rompu avec le Fonds monétaire international (FMI), a affirmé le président Nana Akufo Addo, en marge de l’Africa Investment Forum (AIF) qui s’est tenu à Johannesburg.

– Mali : L’Allemagne vient de renforcer sa participation au Fonds fiduciaire en soutien à la paix et la sécurité dans le pays avec une nouvelle contribution de 2,11 millions de dollars.

– Guinée : Le président Alpha Condé a procédé à un léger remaniement ministériel, marqué par les nominations de Damantag Camara au poste de ministre de la Sécurité et de la Protection civile et de Rémy Lamah à la tête du ministère de la Santé.

– Burkina : Le gouvernement a démenti, dans un communiqué, l’instauration d’un couvre-feu à Ouagadougou, la capitale du pays.

– Guinée : Le président Alpha Condé a validé la date du 16 février 2020 pour la tenue des législatives.

– Maroc : La brigade de la police judiciaire du district de sûreté de Casablanca-Anfa a arrêté un ressortissant algérien pour son implication présumée dans des vols par effraction dans un établissement hôtelier classé.

– Tunisie : Le ministère de l’Intérieur a démenti, lundi, les informations faisant état d’un éventuel retour, au pays, de combattants appartenant à des organisations terroristes ou ayant participé à des opérations de nature terroriste dans des foyers de tension à l’étranger.

– Tunisie : La Banque Africaine de Développement (BAD) vient d’accorder un prêt de 20 millions d’euros au Fonds des fonds dédié à la promotion des start-up.

– Ghana : Le gouvernement vient de signer un accord de concession de 2,6 milliards de dollars avec le consortium sud-africain African Investment SkyTrain pour la construction d’un métro aérien à Accra.

– Tunisie : Le parti Ennahdha, vainqueur des dernières élections législatives, a annoncé l’intention de proposer son chef Rached Ghannouchi comme président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et de nommer un Premier ministre issu de ses rangs.

– Bénin : La deuxième édition du Festival africain de l’innovation technologique et de la culture , se tiendra du 14 au 16 novembre à Cotonou.

– Burkina : Le gouvernement a accepté d’assumer 50% des coûts de développement de la ligne de chemin de fer reliant le Ghana au Burkina Faso, a fait savoir le ministre du Développement des chemins de fer, Joe Ghartey.

– Togo : La Banque mondiale (BM) vient d’accorder au pays 12 millions de dollars pour la construction à l’Université de Lomé de deux centres régionaux de recherche sur l’électricité et les villes durables.

– Kenya : Le pays vient de suivre le pas du Rwanda en se dotant d’une loi sur la protection des données personnelles, devenant ainsi le deuxième pays d’Afrique de l’Est à se doter d’une législation dédiée à la protection des données.

– Côte d’Ivoire : Après Orlando aux Etats-Unis d’Amérique, la 2ème édition du « Village du Maroc » se tiendra du 6 au 8 décembre prochain dans la métropole économique Abidjan.

– Afrique : La France reste ouverte à une réforme du franc CFA, à condition que la proposition de réforme vienne des Etats-membres de la zone franc, a affirmé le ministre de l’Économie Bruno le Maire.

– Maroc : Le 1er Congrès Africain de « Sécurité sanitaire et toxicologie environnementale » aura lieu du 12 au 14 décembre prochain à la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech relevant de l’Université Cadi Ayyad.

– Maroc : Le premier forum libyen international économique et d’investissement se tient ces 11 et 12 novembre à Rabat, sous le thème « Vers un partenariat économique solide ».

– Ghana : La Banque indienne d’import-export (Exim Bank of India) vient d’accorder une ligne de crédit de 30 millions de dollars au pays pour un projet d’eau potable.

– Tunisie : Le taux de croissance du pays devrait atteindre 1,5% en 2019 et 2,6% en 2020, révèle la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) dans son dernier rapport.

– Gabon : Le pays compte procéder tout prochainement au lancement effectif à Libreville de la technologie 5G, a indiqué le président de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), Lin Mombo, au cours d’une audience avec le président gabonais Ali Bongo Ondimba.

– Bénin : Le chef de mission du Fonds monétaire international (FMI), Luc Eyraud, a invité les investisseurs étrangers à s’intéresser au pays « du fait de son environnement macro-économique très propice ».

– Kenya : Le président Uhuru Kenyatta a exhorté les institutions bancaires du pays à octroyer des prêts bon marché aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME), qui représentent plus de 80% de l’ensemble des entreprises du pays.