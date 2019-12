– Zimbabwe : Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a tiré, ce mardi, la sonnette d’alarme au sujet de la situation humanitaire dans le pays où la sécheresse, les inondations et la crise économique ont plongé la moitié de la population dans la précarité.

– Nigéria : Le pays a besoin de porter ses investissements à 136 milliards de dollars pour répondre à son déficit en infrastructures télécoms, a estimé le vice-président exécutif de la Commission des communications du Nigeria (NCC), Umar Garba Danbatta.

– Sénégal : Un sommet extraordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) s’est ouvert ce mardi à Diamniadio (30 km de Dakar), en présence de six dirigeants de cet espace communautaire.

– Mali : Dans un contexte sécuritaire difficile marqué par des attaques terroristes récurrentes, l’activité économique est restée résiliente, promise à une croissance de 5% en 2019, a indiqué, Boriana Yontcheva , chef de mission du Fonds monétaire international (FMI), au terme d’un séjour d’une dizaine de jours à Bamako.

– Nigéria : La Banque centrale (CBN) veut intensifier ses mesures pour atteindre un objectif de 4 milliards de dollars de revenus non pétroliers, a fait savoir le gouverneur de la CBN, Godwin Emefiele.

– Niger : L’Agence française de Développement (AFD) va octroyer au pays une enveloppe de 35 millions d’euros, afin d’accompagner le pays dans la mise en œuvre des réformes nécessaires dans la gestion des finances publiques.

– Kenya : Le département de la météorologie du pays a émis, ce mardi, une alerte aux inondations pouvant toucher l’ensemble du pays.

– Burkina Faso : La croissance économique devrait rester supérieure à 6% jusqu’en 2022, selon un rapport de la société de notation Standard & Poor’s (S&P).

– Afrique du Sud : La compagnie aérienne South African Airways (SAA), lourdement endettée, a continué à subir des pertes en milliards de rands durant les deux dernières années, selon un rapport financier de la compagnie publié mardi.

– Bénin : Le pays bénéficiera d’un financement de 270 millions de dollars de la banque allemande KFW-IPEX dans le cadre d’un programme de développement.

– Ghana : Le Président Nana Akufo-Addo a annulé le référendum constitutionnel, prévu initialement pour le 17 décembre, en raison d’absence d’un large consensus national entre les principales parties prenantes et la population.

– Afrique du Sud : Le Produit Intérieur Brut (PIB) a enregistré une nouvelle contraction de l’ordre de 0,6% au terme du troisième trimestre de 2019, a annoncé ce mardi le département de la statistique (Stats SA/gouvernemental).

– Sénégal : L’expérience du Maroc en matière de Partenariats Public-Privé (PPP) pour la réalisation des projets énergétiques a été présentée, ce lundi à Dakar, dans le cadre du 4ème Sommet régional de l’Énergie pour l’Afrique de l’Ouest.

– RDC : Les autorités et les Nations unies ont décidé de « renforcer » leur partenariat et d’apporter des “améliorations sensibles” sur la “manière de travailler” afin de rendre plus efficaces leurs actions menées contre les groupes armés actifs dans l’est du pays.

– Bénin : Le pays bénéficiera d’un investissement de 372 millions de dollars de la Banque africaine de développement (BAD) en 2020, selon John Andrianarisata, le représentant de l’institution bancaire.

– Gabon : Le Président Ali Bongo Ondimba a nommé, par décret, un nouveau gouvernement de 31 membres conduit toujours par le Premier ministre Julien Nkoghe Bekalé.

– Rwanda : Le pays est parvenu à stabiliser un taux de prévalence du sida autour de 3% en 2019, a annoncé la ministre rwandaise de la Santé, Diane Gashumba.

– Comores : Le Président Azali Assoumani, a exprimé ses remerciements au Roi Mohammed VI pour le soutien du Maroc au Plan Emergence 2030 du pays dont la Conférence dédiée à son financement se tient ces lundi et mardi dans la capitale française Paris.

‘- Afrique du Nord : Des climatologues bénéficieront d’investissements et d’un soutien au développement de carrière grâce au programme international « One Planet Fellowship », qui vise à aider les agriculteurs affectés par le changement climatique.

– Algérie : Le procès des anciens Premiers ministres Sellal et Ahmed Ouyahia, ainsi que de plusieurs ministres et hommes d’affaires, ouvert ce lundi au tribunal de Sidi M’hamed à Alger, a été reporté au 4 décembre courant.

– RDC : La Commission européenne a annoncé lundi avoir mobilisé 50 millions d’euros pour lutter contre Ebola et améliorer la sécurité alimentaire dans le pays.

– Afrique du Sud : La compagnie aérienne South African Airways (SAA) fera l’objet d’une « restructuration radicale » afin de lui permettre de faire face à ses difficultés financières qui se sont aggravées après la grève de novembre dernier, a indiqué le ministre des Entreprises publiques, Pravin Gordhan.

– Gabon : Plusieurs hauts fonctionnaires des administrations publiques et parapubliques soupçonnés de malversations financières et détournements de fonds ont été placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville après leurs auditions par le juge d’instruction.

– Ethiopie : Le sous-comité des Représentants Permanents auprès de l’Union africaine sur les Règles, Normes et Pouvoirs a tenu, au siège de l’UA à Addis-Abeba, sa première réunion sous la présidence du Maroc.

– Ghana : Le pays envisage de digitaliser les visas touristiques en 2020, pour promouvoir davantage le secteur touristique, a fait savoir le vice-président ghanéen, Mahamudu Bawumia.

– Kenya : Le groupe de travail de l’initiative Building Bridges (IBB), une commission mise en place par le président Uhuru Kenyatta et le chef de l’opposition, Raila Odinga, en mars 2018, a recommandé la création d’un poste de Premier ministre et d’allouer 35% du revenu national aux 47 comtés que compte le pays, contre 15% actuellement.

– Guinée-Bissau : Domingos Simoes Pereira, le candidat du Parti africain pour la Guinée et le Cap-Vert (PAIGC, majorité parlementaire) est classé en tête du premier tour de l’élection présidentielle, avec un score de 40,13%, suivi par le candidat du Mouvement pour une alternative et la démocratie (MADEM G-15, opposition) qui a obtenu 27,65% des suffrages, selon les résultats provisoires officiels publiés par la Commission nationale des élections (CNE).

– Algérie : Le Syndicat national des magistrats (SNM) a menacé de reprendre le mouvement de grève suspendu le 6 novembre dernier.

– Algérie : Le Directeur général de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère algérien de la Justice, Mokhtar Felioune, a été limogé, a annoncé la Présidence algérienne.

– Ghana : Quelque 70 étudiants, parmi les plus méritants du pays, vont pouvoir poursuivre leurs études supérieures au Maroc grâce aux bourses octroyées par le Royaume.

– Gabon : Le gouvernement vient de lancer un programme d’un montant de 117,4 millions d’euros (77 milliards de francs CFA) pour l’alimentation en eau potable et l’assainissement du « Grand Libreville ».

– Soudan du Sud : Les Etats-Unis ont rappelé leur ambassadeur, Thomas Hushek, pour consultations après l’incapacité des parties au conflit à former un gouvernement d’union nationale avant la date butoir du 12 novembre, a annoncé le département d’Etat américain.

– Rwanda : La plateforme « 50 millions de femmes africaines ont la parole » (50MAWS), conçue pour répondre aux besoins d’information des femmes chefs d’entreprise, a été officiellement lancée, ce mardi à Kigali, lors de la seconde journée du Sommet mondial sur le Genre.

– Afrique du Sud : Le pays fait face à un réel risque de ralentissement économique prolongé avec une aggravation du chômage et des inégalités, en cas d’échec du gouvernement de mettre en œuvre des réformes rapides, a indiqué le Fonds Monétaire International (FMI).

– Tunisie : Le Rapport sur l’état de la démocratie dans le monde au titre de l’année 2019 pour la région Afrique et Asie occidentale a été lancé, ce lundi à Tunis, par l’Institut pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA international), lors d’un colloque auquel ont assisté des ambassadeurs et des représentants d’ONG, de partis politiques, des médias et de la société civile.

– Ghana : Le tourisme peut contribuer à une meilleure égalité entre hommes et femmes, en fournissant à la gente féminine plus de possibilités d’autonomisation par rapport aux autres secteurs, ont relevé, ce lundi à Accra, les participants au premier congrès régional sur l’autonomisation des femmes dans le secteur touristique, focus sur l’Afrique.

– Rwanda : La ministre rwandaise de la Solidarité, du Développement social, de l’Egalite et de la Famille, Jamila Moussali, a représenté le Roi Mohammed VI à l’édition 2019 du Sommet mondial sur le Genre, « Global Gender Summit », dont le coup d’envoi a été donné ce lundi à Kigali.

– Djibouti : Une importante délégation parlementaire marocaine participe à la 75ème session du Comité exécutif de l’Union parlementaire africaine (UPA) et à la 42ème session de la Conférence de l’Union, dont les travaux se sont ouverts lundi.

– Maroc-Mauritanie : Un projet de programme exécutif du mémorandum d’entente entre les deux pays dans le domaine des Habous et des affaires islamiques a été signé ce lundi à Rabat.

– Egypte : La zone de libre-échange continentale et l’impact de l’amélioration de la facilitation des échanges et de l’intégration régionale en Afrique du Nord sont au centre de la 34ème réunion du Comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts de l’Afrique du Nord, dont les travaux ont démarré ce lundi à Assouan, en Egypte, avec la participation du Maroc.

– Afrique du Sud : Les Sud-Africains s’inquiètent pour leur sécurité en raison de la criminalité qui augmente dans le pays, faisant du pays le cinquième le plus dangereux au monde, selon le groupe de sondage mondial Gallup.

– Sénégal : Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a validé un prêt de 62,5 millions d’euros en faveur du pays pour soutenir la première phase du Programme d’appui à la mobilisation des ressources et à l’efficacité des réformes (PAMRER I).

– Namibie : Plus d’un million d’électeurs namibiens se rendront, ce mercredi, aux urnes pour élire leur président, dans un scrutin qui semble acquis pour le parti au pouvoir, l’Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (Swapo).

– Kenya : Le nombre des salariés gagnant moins de 30 000 shillings (environ 300 dollars) par mois est passé à près de la moitié du nombre total de travailleurs occupés recensé dans les registres du gouvernement, mettant ainsi à nu l’inégalité de revenus qui prévaut dans le pays, révèlent des données du Bureau national des statistiques du Kenya (KNBS).

– Sénégal : Le pays a signé, avec la République Tchèque, un accord de financement d’un montant de 56,8 millions d’euros, portant sur la réhabilitation des aéroports régionaux de Saint-Louis et Ourossogui-Matam.

– Egypte : Le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a représenté le Roi Mohammed VI à la 4ème édition de l’Africa Investment Forum (Forum de l’investissement en Afrique) qui s’est tenue en fin de semaine dernière dans la nouvelle capitale administrative de l’Egypte (Nord-est du Caire).

– Ghana : La 3ème édition de la conférence « Music In Africa », un événement panafricain destiné aux acteurs de l’industrie musicale, se tiendra du 28 au 30 novembre à Accra.

– Somalie-Kenya : Le chef de l’autorité de l’aviation civile somalienne, Ahmed Moallem Hassan, a annoncé la reprise des vols directs entre Mogadiscio et Nairobi, à la suite d’un accord bilatéral visant à normaliser les relations entre les deux pays.

– Afrique du Sud : L’agence internationale de notation Standard & Poor’s (S&P) a abaissé à « négative » la perspective de la note souveraine de l’Afrique du Sud, citant les faibles perspectives de croissance économique, la hausse des déficits budgétaires et l’aggravation du fardeau de la dette.

– Guinée Equatoriale : Les autorités du pays ont décrété l’état d' »alerte maximale » pour leurs forces armées et de sécurité sur le territoire national afin de « sauvegarder les valeurs suprêmes de la patrie », indique un communiqué du ministère de la Défense.

– Gabon : L’opérateur Gabon Telecom, filiale du groupe Maroc Telecom, a procédé, à Libreville, au lancement d’un champ d’expérimentation grandeur nature de la 5G sur 3 sites de la capitale gabonaise.

– Togo : Le Groupe industriel panafricain Eranove vient de signer les accords de financement relatifs au projet de centrale électrique Kékéli, située dans la zone du port de Lomé, d’un montant de plus de 110 millions de dollars.

– Togo : Le pays est le premier exportateur de produits agricoles Bio de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) vers l’Europe.

– Ghana : Le pays a été réélu au Conseil exécutif de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), a fait savoir le ministère ghanéen de l’éducation.

– RDC : Le gouvernement a signé un contrat avec une société roumaine, qui va investir dans le secteur agroalimentaire durant 10 ans, pour une enveloppe globale d’environ 20 milliards de dollars.

– Egypte : La Banque européenne d’investissement (BEI) prévoit d’investir cette année plus d’un milliard d’euros dans le pays pour soutenir des projets d’infrastructure publique ainsi que les petites et moyennes entreprises.

– Tunisie : Après moult tergiversations, le pays va signer un accord d’Open Sky avec l’Union Européenne en février 2020.

– Tunisie : Le pays a signé, avec l’Allemagne, huit accords de financement de projets et programmes environnementaux d’une valeur de 63,75 millions d’euros, dont 56,50 millions sous forme de prêts.