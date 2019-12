– RDC : Après les attaques coordonnées fin novembre contre les équipes de la riposte à Ebola à Mangina et Biakato, dans l’est de la République Démocratique du Congo, les agences des Nations Unies, la Mission des Nations unies en RD Congo (Monusco) et le Département de la sûreté et de la sécurité ont lancé un plan conjoint incluant la mise en place d’un pont aérien entre Beni et Biakato pour permettre la pleine reprise des activités de lutte contre Ebola dans la zone, a indiqué ce mardi la Monusco.

– Tchad : Le ministre de l’Economie, Issa Doubragne, et son directeur général ont été placés en garde à vue, ce lundi soir à N’Djamena, après l’ouverture d’une information judiciaire pour « détournement de fonds » et « complicité de détournement » présumés.

– Afrique de l’Ouest : L’envoyé de l’ONU, Mohamed Ibn Chambas, a déploré, ce lundi devant le Conseil de sécurité, la violence sans précédent qui a frappé la région ces derniers mois, appelant le Conseil à soutenir les initiatives locales destinées à prévenir cette violence et favoriser le dialogue entre communautés.

– Niger : La Banque mondiale (BM) va octroyer 350 millions de dollars pour accompagner le pays dans son programme d’appui budgétaire, rapportent les médias locaux.

– Rwanda : La 20ème édition de la Foire commerciale annuelle de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) a ouvert ses portes, ce mardi au centre d’expositions de Gikondo de Kigali, avec la participation d’environ 860 exposants est-africains.

– Niger : L’Organisation des Nations-Unies a tiré la sonnette d’alarme au sujet de la situation humanitaire en dégradation au Niger, pays d’Afrique de l’ouest confronté à de multiples crises et où quelque 2,9 millions de personnes auront besoin d’aide humanitaire en 2020.

– Congo : La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un prêt de 187 millions d’euros au pays pour faire face à la baisse de ses recettes fiscales et aux effets de la chute récente des cours de pétrole.

– Mali : Le Premier ministre malien Boubou Cissé a procédé, à Bamako, à la signature d’une convention d’accord de financement exceptionnel d’un montant de 250 millions de dollars avec la Banque Mondiale (BM).

– Tchad : Le Fonds monétaire international (FMI) accordera un nouveau financement de 38,8 millions dollars au pays dans le cadre d’une Facilité élargie de crédit (FEC) accordée au pays, a annoncé le FMI dans un communiqué.

– Gabon : Une session extraordinaire de la conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), se tiendra ce mercredi à Libreville, annonce la présidence gabonaise.

– Maroc-Gabon : Les parlements ont signé, ce lundi à Rabat, un mémorandum d’entente visant à développer les relations politiques, économiques, culturelles et scientifiques entre les deux pays.

– Kenya : Kenya Airways (KQ) a annoncé la nomination d’Allan Kilavuka au poste de PDG par intérim de la compagnie, en remplacement du ressortissant polonais Sebastian Mikosz, qui a annoncé son départ avant l’expiration de son contrat.

– Nigeria : Le pays accordera des visas à tous les voyageurs africains à leur arrivée à partir du mois de janvier prochain, supprimant ainsi l’obligation de faire leur demande à l’avance dans ses ambassades à l’étranger.

– Soudan : L’ancien président soudanais Omar El-Béchir a été condamné, samedi, à deux ans de « résidence surveillée » pour corruption par un tribunal de Khartoum.

– Sénégal : Le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) a annoncé avoir injecté, avec l’appui du Canada, environ huit milliards de francs CFA (plus de 12 millions euros) dans le projet d’amélioration de la santé et du bien-être des femmes et des adolescents, dans les régions de Kédougou, Tambacounda, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.

– Zimbabwe : Le pays ne retournera pas à l’utilisation du dollar américain en dépit des difficultés que connait la monnaie locale depuis son introduction cette année, a indiqué le président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa.

– Niger : Les chefs d’Etat des pays du G5 Sahel se sont réunis, dimanche, pour un sommet extraordinaire à Niamey afin de se concerter après la tuerie d’Inates au Niger.

– Ouganda : Le président ougandais, Yoweri Museveni, a opéré un remaniement ministériel en écartant quelques ministres et en en nommant de nouveaux, rapporte dimanche la presse locale, citant un communiqué de la présidence.

– Algérie : Le candidat Abdelmadjid Tebboune est arrivé en tête de l’élection présidentielle qui s’est déroulée, jeudi en Algérie, en obtenant 58,15% des voix exprimées, selon les résultats annoncés par le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi.

– Côte d’Ivoire : La 8ème édition du rendez-vous international du secteur privé africain « AFRICA CEO FORUM » se tiendra les 9 et 10 mars prochains à Abidjan, en présence de 1 800 chefs d’entreprises attendus.

– Ghana : La croissance économique devrait passer de 6,3% en 2018 à 7% en 2019, selon les prévisions du Fonds monétaire international (FMI).

– Tunisie : L’homme d’affaires et candidat malheureux à la Présidentielle de 2019, Slim Riahi, a été condamné par contumace, à 11 ans de prison ferme pour « blanchiment d’argent ».

– Afrique : Les donateurs du Fonds africain de développement (FAD) ont convenu d’engager 7,6 milliards de dollars pour accélérer la croissance des pays les plus pauvres d’Afrique et aider des millions de personnes à sortir de la pauvreté.

– Algérie : Les résultats définitifs de l’élection présidentielle, qui s’est déroulée jeudi dernier, seront annoncés par le Conseil constitutionnel durant la période s’étalant entre le 16 et le 25 décembre courant, a indiqué l’Autorité Nationale Indépendante des Elections (ANIE).

– Rwanda : Le produit intérieur brut (PIB) a enregistré une croissance spectaculaire de 11,9% au troisième trimestre de l’année en cours, par rapport à la même période un an auparavant, a annoncé l’Institut national des statistiques du Rwanda (NISR).

– Maroc : Le gouvernement japonais a octroyé un don en matériel ophtalmologique et optique, d’un montant d’environ 500.000 DH, à l’Association marocaine de prévention de la cécité, dans le cadre du programme d’aide non remboursable aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine (APL).

– Afrique du Sud : L’économie du pays a perdu 28 000 emplois au troisième trimestre de l’année en cours, a annoncé jeudi le département de la statistique (Stats SA/gouvernemental).

– Togo : Le gouvernement a signé, avec le Système des Nations Unies au Togo, un nouvel accord-cadre de coopération, s’étalant sur la période 2019-2023 pour un montant total de 109,76 millions d’euros (72 milliards de Fcfa).

– Ghana : Le pays a connu une forte croissance économique au cours de la dernière décennie, avec une croissance annuelle moyenne du PIB par habitant de 4,4%, entre 2006 et 2017, fait savoir la Banque mondiale.

– Tunisie : La Banque Européenne de Reconstruction et de développement (BERD) a accordé au pays un prêt de 45 millions d’euros (145 millions de dinars), destiné à moderniser son réseau ferroviaire.

– Sénégal : Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAD) vient d’approuver un financement de 62,83 millions d’euros au gouvernement, pour la mise en œuvre de la première phase de son Projet d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes, première phase (PAVIE I).

– Rwanda : Le gouvernement veut faire du développement de la blockchain une priorité nationale afin de renforcer la capacité du pays à devenir une plaque tournante continentale pour les innovations, a déclaré la ministre des TIC et de l’Innovation, Paula Ingabire.

– Niger : Le pays a décidé d’adhérer à l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (ACA) et souscrire des actions dans le capital de la société pour bénéficier des services rendus aux Etats membres, a-t-on indiqué de source gouvernementale.

– Côte d’Ivoire : L’Etat a signé une convention avec la société Biovea Énergie pour la construction à Aboisso au sud-est ivoirien de la plus grande centrale électrique à biomasse de l’Afrique de l’ouest d’un coût d’environ 129 milliards FCFA, soit près de 200 millions d’euros.

– Nigéria : Malgré une augmentation significative de l’enregistrement des naissances, 17 millions d’enfants de moins de 5 ans restent « invisibles », relève un rapport sur l’enregistrement mondial des naissances publié par l’UNICEF.

– Egypte : Les travaux de la première édition du Forum international sur la paix et le développement durable se sont déroulés la semaine dernière à Assouan, avec la participation du Maroc.

– Tchad : Le nombre des nouvelles infections liées au Sida/VIH dans le pays a baissé de moitié au cours des huit dernières années, passant de 2 200 à moins de 1 000, a déclaré Adawaye Chatté, secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le Sida du Tchad (CNLS).

– Niger : Le gouvernement a décidé, en conseil des ministres, d’une nouvelle prorogation de trois mois, à compter du 18 décembre, de l’état d’urgence dans la région de Diffa (est), frontalière du Nigeria, et dans celles de Tillabéri et de Tahoua (ouest), proches des frontières du Mali et du Burkina Faso.

– Afrique du Sud : Près de 60% des enfants du pays vivent sous le seuil de la pauvreté, selon un rapport publié par une université sud-africaine.

– Kenya : Le gouvernement a consacré 6,1 milliards de shillings (environ 60 millions de dollars) à la restauration des infrastructures endommagées par les inondations et les glissement de terrain provoqués par les pluies abondantes qui s’étaient abattues dernièrement sur le pays, a indiqué le porte-parole de l’Etat, Cyrus Oguna.

– Niger : La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), Michelle Bachelet, et le gouvernement nigérien ont officialisé un accord visant à ouvrir le tout premier Bureau des droits de l’homme de l’ONU dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

– Afrique du Sud : Un quart des cas de mortalité infantile dans les hôpitaux dans le pays sont liés à une malnutrition sévère chez l’enfant, indique un rapport publié par une université sud-africaine.