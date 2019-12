– UA : Les travaux de la 33ème session ordinaire de l’Assemblée de l’Union africaine se tiendront du 21 janvier au 10 février 2020 dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba, sous le thème « Faire taire les armes : créer des conditions propices au développement de l’Afrique ».

– Tunisie : Grâce à la signature d’un accord historique avec le Groupe Alliance, Hilton pourra à nouveau accueillir ses clients à Tunis, le nouveau partenariat portant sur la gestion d’un établissement phare de la marque Hilton Hotels & Resorts situé dans la ville côtière de Gammarth.

– Kenya : Le pays a reçu une aide alimentaire de 18 300 tonnes évaluée à environ 340 millions de shillings (3,4 millions de dollars) du gouvernement américain pour soutenir ses efforts de lutte contre l’insécurité alimentaire dans ce pays d’Afrique de l’Est qui connaît une sécheresse permanente ayant entraîné une pénurie de nourriture dans certaines régions.

– Sénégal : Le pays compte construire quelque 45 maisons numériques du citoyen, d’ici à 2025, grâce au programme « Smart Sénégal », a fait savoir, ce lundi à Dakar, la ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, Ndèye Tické Ndiaye Diop.

– Rwanda : Le Produit intérieur brut (PIB) du pays a enregistré une croissance de 8% par an en moyenne au cours de la période 2000-2018, a déclaré le ministre rwandais des Finances, Uzziel Ndagijimana.

– Algérie : Suite au décès du général Gaïd Salah, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a nommé le général major Saïd Chengriha au poste de chef d’état-major de l’armée par intérim.

– Côte d’Ivoire : Les autorités ivoiriennes et françaises se sont accordées sur l’offre technique et financière du projet de la ligne 1 du “Métro d’Abidjan”, long de 37 kilomètres, lors de la visite officielle du président Français Emmanuel Macron.

– Ethiopie : Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé récemment une ligne de crédit de 2,9 milliards de dollars sur trois ans pour aider l’Ethiopie à mettre en œuvre son plan de réforme économique intérieure destiné à maintenir la stabilité macroéconomique et à améliorer le niveau de vie de la population.

– Nouakchott (Mauritanie) : Le rideau est tombé, samedi dernier, sur les manifestations de la première édition de la Semaine du Maroc, qui se sont déroulées du 16 au 22 décembre à Nouakchott avec un programme riche en activités économiques, commerciales, culturelles et artistiques.

– Gabon : La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un prêt de 140 millions d’euros destiné à financer la phase 1 du projet d’appui au secteur des infrastructures (PASIG) au Gabon.

– Cameroun : La Banque africaine de développement a approuvé un financement de 255 millions d’euros pour des projets d’infrastructures routières dans le pays.

– Afrique du Sud : La Bourse de Johannesburg (JSE) a annoncé que ses bénéfices annuels baisseront d’un cinquième au terme de 2019, après l’augmentation de ses dépenses de recrutement et d’investissement dans les nouvelles technologies.

– Côte d’Ivoire : Le président français Emmanuel Macron a effectué, en fin de semaine dernière, une visite officielle de 48 heures.

– Togo : La Banque africaine de développement (BAD), l’Union européenne (UE) et le gouvernement ont signé un accord de quelque 12 millions d’euros, dans le cadre du projet d’appui au volet social du programme CIZO d’électrification rurale du Togo (PRAVOST).

– Côte d’Ivoire : Le président Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron, ont lancé, dimanche, les travaux du Grand marché de Bouaké au centre ivoirien, le plus grand marché couvert de l’Afrique de l’Ouest.

– Lesotho : L’ONU et ses partenaires humanitaires viennent de lancer un appel de fonds de 34 millions de dollars pour soutenir plus de 260.000 personnes dans ce pays d’Afrique australe touché par la sécheresse.

– Libye : Au moins 284 civils ont été tués et 363 blessés cette année à la suite du conflit armé en Libye, soit plus 15% par rapport à l’année dernière, selon les données du Bureau de l’ONU aux droits de l’Homme et de la Mission onusienne en Libye (MANUL).

– RDC : Le pays continue de faire face à une crise humanitaire aiguë et multiforme qui nécessitera, dans les mois à venir, un financement substantiel et une coordination renforcée, a indiqué l’ONU.

– Rwanda : Le pays a salué la condamnation par la cour d’assises de Bruxelles d’un ancien haut fonctionnaire rwandais, reconnu coupable de « crime de génocide » en 1994 et de « crimes de guerre » commis dans son pays d’origine.

– Kenya : Les transferts en devises des kényans vivant à l’étranger ont atteint 256,4 milliards de shillings (environ 2,5 milliards de dollars) à fin novembre de cette année, contre 2,453 milliards de dollars (247 milliards de shillings) au cours de la même période de l’an dernier, soit une hausse de 3,8%, selon des données de la Banque Centrale (CBK).

– UEMOA : Le Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers de l’Union économique et monétaire ouest-africaine a levé depuis 1998 plus de 14,4 milliards euros de ressources.

– Cap-Vert : La sécheresse qui sévit depuis trois années consécutives dans le pays affecte actuellement 37% de la population, a déclaré la directrice générale de l’agriculture, Eneida Rodrigues.

– Afrique du Sud : L’incendie qui faisait rage depuis une semaine dans une forêt dans la région du Cap Occidental, au sud-ouest du pays, a détruit quelque 14 000 ha de forêts et de terres agricoles.

– Sénégal : La ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, a annoncé la création de 35 000 emplois viables et adaptés à la jeunesse à l’horizon 2025, dans le domaine du commerce en ligne.

– Bénin : Le gouvernement envisage de construire, l’année prochaine, une usine de fabrication de briques à base de déchets plastiques qui serviront à bâtir des salles de classes.

– Sénégal : Le Conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé mercredi un crédit de 180 millions de dollars de l’Association internationale de développement (IDA) en faveur du pays.

– Bénin : Le gouvernement s’est doté d’une politique nationale de développement des énergies renouvelables, en vue de renforcer l’offre énergétique sur l’ensemble du territoire du pays, a indiqué le ministère en charge de l’énergie.

– Guinée : Le président Alpha Condé a annoncé un projet de nouvelle Constitution qu’il soumettra à l’approbation des Guinéens à une date non précisée.

– Algérie : Le président Abdelmadjid Tebboune a nommé le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, Premier ministre par intérim, a mis fin aux fonctions de Salah Eddine Dahmoune en sa qualité de ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et a chargé les autres membres de l’actuel Gouvernement de poursuivre leurs missions de gestion des affaires courantes.

– RDC : Le Conseil de sécurité des Nations-Unies a décidé de proroger d’un an le mandat de la Mission onusienne de paix en République démocratique du Congo (MONUSCO).

– Egypte : Le Maroc a pris part, la semaine dernière au Caire, à la 12ème réunion ordinaire du comité technique spécialisé de l’Union africaine sur la défense, la sûreté et la sécurité, qui a rassemblé les ministres africains en charge de la défense.

– Sénégal : Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement a approuvé 43,1 millions d’euros en faveur du Projet de zone de transformation agro-industrielle (PZTA-Sud ou Agropole Sud).

– Afrique du Sud : La chaîne de télévision publique (SABC), qui fait face à de graves difficultés financières, devrait bénéficier d’un nouveau plan de sauvetage, a indiqué la ministre des Communications et des technologies numériques, Stella Ndabeni-Abrahams.

– Algérie : Le Président algérien, Abdelmadjid Tebboune, élu au premier tour de la Présidentielle du 12 décembre, a prêté serment lors d’une cérémonie officielle organisée jeudi au Palais des Nations à Alger.

– CEEAC : La réforme de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale a été validée à l’issue de la 9e session extraordinaire des chefs d’Etat des pays membres de cette institution d’intégration régionale, tenue la semaine dernière à Libreville.

– Ethiopie : Le pays a lancé, vendredi dernier, son premier satellite (ETRSS-1) dans l’espace à partir d’une station spatiale en Chine.

– Côte d’Ivoire : Le gouvernement a adopté, en Conseil des ministres, la création d’un service dédié à la naturalisation, dénommé bureau central de la naturalisation.

– Bénin : Le Fonds monétaire international (FMI) a décidé de débloquer environ 22 millions de dollars pour soutenir le développement économique du pays.

– Mauritanie : Les opportunités d’investissement qu’offre le Royaume dans un certain nombre de secteurs prometteurs ont été présentées, à Nouakchott, lors d’un colloque organisé dans le cadre de la Semaine du Maroc en Mauritanie.

– Côte d’Ivoire : Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement a accordé un prêt de 112,09 millions d’euros au pays, destiné à financer le Projet d’appui au programme social du gouvernement (PA-PS Gouv).

– Région des Grands Lacs : Le nombre des gorilles de montagne, qui comptent parmi les espèces les plus menacées d’extinction au monde, a augmenté de près de 183 individus depuis 2018 dans les montagnes des Virunga, pour s’établir actuellement à plus de 1 063, indique une enquête de la Collaboration Transfrontalière du Grand Virunga (GVTC).

– Guinée : Le gouvernement a réussi à mobiliser 9 milliards sur les 21,7 milliards de dollars de promesses faites par les bailleurs de fonds, lors des travaux du Groupe consultatif de Paris en novembre 2017 pour le financement du Plan national de développement économique et social (PNDES) 2016-2020, a indiqué le ministère guinéen du Plan et du Développement économique.

– Burkina : L’Union européenne (UE) vient d’accorder un appui budgétaire d’une valeur de 16 milliards FCFA (environ 27,2 millions de dollars), dans le cadre du Programme d’urgence du Sahel (PUS).

– Mali : Le Comité de pilotage de l’appui budgétaire de la Commission européenne vient d’approuver le déblocage de 59,3 millions d’euros au titre de ses deux programmes d’appui budgétaire au Mali, a annoncé mardi la délégation de l’Union européenne (UE).