– Tunisie : L’universitaire Kais Saed a remporté la Présidentielle tunisienne de dimanche avec 76,9% des voix, devant son rival le président du parti « Qalb Tounès », Nabil Karoui qui a obtenu 23,1%, selon un sondage de sortie des urnes réalisé par « Sigma Conseil ».

– Nigéria : Le gouvernement a signé un contrat de 3,9 milliards de dollars avec la société publique China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) pour la construction d’une nouvelle voie ferrée reliant la capitale Abuja à la ville portuaire de Warri.

– Côte d’Ivoire : La loi de finance 2020 consacre 16,6% au secteur de la santé, conformément aux engagements pris par le gouvernement ivoirien lors de la conférence d’Oslo sur le financement de la santé.

– Mauritanie : L’économie du pays devrait croître de 6,3% au cours de cette année, a annoncé le ministre mauritanien des Finances, Mohamed Lemine Ould Dhéhb.

– Maroc-Ethiopie : Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali, lauréat du Prix Nobel de la Paix 2019.

– Sénégal : Le chef de l’Etat Macky Sall et son prédécesseur Abdoulaye Wade se sont engagés à « unir leurs forces pour le retour de la paix et la consolidation de la stabilité ».

– Togo : « GTA Assurances Vie », filiale togolaise du groupe marocain Banque Centrale Populaire (BCP), a offert du matériel didactique et des kits scolaires à trois écoles primaires publiques et procédé à la distribution de 2.000 kits scolaires aux élèves d’établissements.

– Niger : Le gouvernement prévoit de lancer un processus de préqualification pour la sélection de cocontractants, en vue de la mise en place du projet régional d’interconnexion électrique Dorsale Nord, reliant le Nigeria, le Niger, le Bénin et le Burkina Faso.

– Bénin-Niger : Les deux pays pourraient très prochainement réactiver le projet de la ligne de chemin de fer Cotonou – Parakou – Dosso – Niamey, a indiqué le président béninois Patrice Talon, qui effectuait une escale dans la capitale nigérienne.

– Burkina : Un total de 267.000 personnes ont fui leurs foyers dans le nord et l’est du pays en raison des attaques armées, portant le nombre de déplacés et réfugiés à 500.000 environ, a annoncé le Haut-Commissariat de l’ONU aux réfugiés (HCR).

– Sénégal : Le Sénégal va étudier la possibilité d’instaurer un visa pour les étrangers qui ne résident pas dans l’espace CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest), a fait savoir le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye.

– Ghana : Le pays fait partie des économies à la croissance la plus rapide au monde, avec un taux de plus de 8,8%, selon le dernier rapport de la Banque mondiale (BM).

– Côte d’Ivoire : Les finances publiques du pays ont affiché un déficit de 558,4 milliards FCFA, soit environ 850 millions d’euros, à fin juillet 2019 contre 484,4 milliards FCFA à la même période de l’année dernière, soit une dégradation de 15,3%.

– Kenya : La Banque mondiale a mis en garde le pays contre un endettement croissant susceptible de rendre le pays « insolvable », une mise en garde qui intervient au lendemain de l’approbation par le parlement d’une proposition de loi fixant à 9 000 milliards de shillings (environ 90 milliards de dollars) le plafond de la dette publique.

– Afrique du Sud : La Haute Cour sud-africaine de Pietermaritzburg (Est) a ordonné que l’ancien président Jacob Zuma soit jugé pour corruption dans une affaire d’armement, suite au refus par la justice d’une demande faite par l’ex-président d’abandonner les poursuites contre lui.

– Tunisie : Les partis « Ennahdha » et « Qalb Tounès » sont arrivés en tête lors des législatives, avec respectivement 52 et 38 des 217 sièges de la prochaine Assemblée des Représentants du Peuple, a annoncé l’Instance Supérieure Indépendante des Elections (ISIE).

– Burundi : Le gouvernement s’apprête à lancer une nouvelle démarche visant la nationalisation de la filière café en vue de relancer le secteur, a annoncé le ministre de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Elevage, Déo-Guide Rurema.

– Afrique du Sud : Le troisième opérateur de téléphonie mobile du pays, Cell C, a mis en vente des pôles majeurs de son activité alors qu’il est confronté à une dette de 9 milliards de Rands (599 millions de dollars).

– Côte d’Ivoire : Le métro d’Abidjan transportera quelque 530 000 passagers par jour sur un linéaire de 37 km entre l’aéroport Félix Houphouët – Boigny d’Abidjan la commune d’Anyama, selon un communiqué de la Primature ivoirienne.

– Afrique du Sud : L’économie, en difficulté depuis plusieurs années, fait face au risque d’une nouvelle contraction au troisième trimestre de l’année en cours, suite à la mauvaise performance des secteurs manufacturier et des mines, indiquent jeudi les analystes.

– Côte d’Ivoire : Le président Alassane Ouattara est attendu au Japon du 20 au 23 octobre prochain et en Russie du 23 au 26 octobre prochain où il effectuera successivement deux visites de travail.

– Afrique du Sud : La Banque mondiale a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour le pays pour les deux années à venir, citant l’incertitude politique qui prévaut dans le pays et l’impact financier de la crise qui affecte la compagnie nationale d’électricité (ESKOM).

– Maroc-RDC : Plus de 80 bourses d’études au Maroc ont été accordées, au titre de l’actuelle année universitaire, à des étudiants congolais, a fait savoir, à Kinshasa, l’ambassadeur du Royaume en République démocratique du Congo (RDC), Rachid Agassim.

– Tunisie : Le secteur du tourisme a généré des recettes de l’ordre de 1,3 milliard d’euros (4,4 milliards de dinars) durant les neuf premiers mois de 2019, selon le ministère tunisien du Tourisme et de l’Artisanat.

– Afrique du Sud : Le président Cyril Ramaphosa a exprimé, jeudi, son opposition à la privatisation de la compagnie nationale d’électricité (ESKOM), qui fait face à d’énormes difficultés financières avec un grand impact négatif sur la croissance économique du pays.

– Rwanda : Le satellite RWASAT-1, destiné à la recherche spatiale, sera placé en orbite au cours du mois de novembre prochain, a annoncé la ministre rwandaise de l’Innovation et des TIC, Paula Ingabire.

– Afrique du Sud : Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exprimé son soutien au plan de réformes proposé par son ministre des Finances Tito Mboweni visant à redynamiser l’économie.

– Burkina-Togo : Les deux pays ont signé, à Lomé, lors de la 3ème session de la commission mixte de coopération, 14 accords de coopération portant sur la coopération militaire transfrontalière et décentralisée, le travail et la protection sociale, le sport, l’agriculture, l’enseignement supérieur, l’eau, l’assainissement, l’environnement, le transit et la diplomatie.

– Togo : L’Etat vient de retirer l’agrément à 7 structures de microfinances, dans le cadre des travaux d’assainissement du secteur, a annoncé le ministre de la planification du développement et de la coopération, Demba Tignokpa.

– Gabon : Le pays a récolté 126 341 350 000 FCFA (plus de 192 millions d’euros) à l’issue de son emprunt obligataire lancé sur le marché financier de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

– Ghana : La capitale Accra abritera, du 25 au 27 novembre prochain, le premier congrès régional sur l’autonomisation des femmes dans le secteur touristique.

– Sénégal : Les exportations des produits halieutiques ont rapporté au cours de l’année 2018 plus de 244 milliards de francs CFA (près de 372 millions d’euros) de recettes, a affirmé la ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Aminata Mbengue Ndiaye.

– Cap Vert : Le pays devra mobiliser 10 millions d’euros pour faire face à la mauvaise année agricole en raison de la sécheresse prolongée qui affecte le pays, a fait savoir le ministre des Affaires étrangères, Luis Filipe Tavares.

– Zimbabwe : Le tarif moyen de l’électricité dans le pays a été augmenté de 320% afin de permettre à la compagnie d’électricité d’améliorer ses approvisionnements en période de coupure de courant quotidienne, a indiqué mercredi le régulateur national de l’énergie.

– Côte d’Ivoire : Les exonérations fiscales se sont chiffrés à 341,5 milliards FCFA (environ 520 millions de dollars) en 2018 contre 329,2 milliards FCFA en 2016 et 359,9 milliards FCFA en 2017, soit, en moyenne, un peu plus de 10% des recettes totales et 1,4% du Produit intérieur brut (PIB) sur ces années.

– Tunisie : Les élections législatives se sont déroulées « de manière pacifique et ordonnée », a relevé l’Union européenne (UE) qui a dépêché une mission d’observation électorale sur place.

– Nigéria : Le président nigérian Muhammadu Buhari a présenté au parlement un budget record pour 2020 de 33,8 millions de dollars, en hausse de près de 10% par rapport à 2019.

– Botswana : L’économie du pays devrait connaître une croissance plus lente cette année (+4,3%) par rapport à 2018 (+4,5%), a indiqué le secrétaire adjoint au ministère des Finances, Kelapile Ndobano.

– Afrique du Sud : Le pays, qui fait face à d’énormes problèmes économiques, se dirige vers une nouvelle dégradation de sa note souveraine au mois de novembre prochain, a indiqué Renaissance Capital, une banque d’affaires réputée pour la précision de ses prévisions.

– Afrique du Sud : Des dizaines de ressortissants étrangers se sont rassemblés devant les bureaux du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au Cap (Sud-ouest de l’Afrique du Sud), pour demander de l’aide pour quitter le pays arc-en-ciel, secoué récemment par de meurtrières violences xénophobes.

– RDC : Le président Félix Tshisekedi a indiqué que l’accès de la population congolaise à l’eau et à l’électricité « est devenu totalement difficile ».

– Niger : Deux échanges de notes d’une valeur de 7,5 milliards FCFA (plus de 11 millions d’euros), en faveur de l’Office national des aménagements hydro-agricoles (ONAHA) et du secteur alimentaire, ont été signés récemment à Niamey avec le Japon.

– Guinée Bissau : Les élections présidentielles en Guinée Bissau doivent se dérouler « de manière impérative » en 2019, a affirmé la mission internationale conjointe, chargée d’évaluer les préparatifs en vue du scrutin présidentiel dans ce pays.

– Ghana : La Commission électorale a annoncé que l’élection des membres des administrations métropolitaines, municipales et de district (MMDCE) se déroulera le 17 décembre prochain.

– Soudan : Le pays a besoin de neuf milliards de dollars afin d’exécuter le plan de sauvetage national de l’économie et d’offrir plus de services aux citoyens, a indiqué, mardi, le ministre des Finances, Ibrahim El-Badawi.

– Afrique du Sud : Le gouvernement sud-africain a mis en place une série de mesures en vue de faire face au chômage en hausse constante et appuyer une économie en perte de vitesse, a indiqué la Commission présidentielle sur l’emploi.

– Tchad : Le pays bénéficiera d’un soutien financier de 50 millions de dollars de la Banque mondiale pour financer un projet phare du gouvernement visant à promouvoir l’employabilité des jeunes tchadiens.

– Afrique du Sud : Le gouvernement, dirigé par le Congrès National Africain (ANC), doit présenter son budget de mi-mandat vers la fin du mois d’octobre, un exercice pour le moins compliqué dans un pays qui s’enfonce dans une crise économique interminable.

– Guinée Equatoriale : Le pays a salué, aux Nations-Unies, « les multiples efforts » déployés par le Maroc en faveur du développement de ses provinces du sud et de l’amélioration des conditions de vie des populations de la région, dans le cadre d’un nouveau modèle de développement.

– Cameroun : La Commission de l’Union africaine (CUA) a salué la tenue du Grand Dialogue National consacré à la recherche de solution à la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et a appelé à une mise en oeuvre effective de ses résolutions.

– Zimbabwe : L’économie devra se contracter de 6% en 2019, a indiqué le ministère des Finances de ce pays d’Afrique australe.

– Cameroun : L’Union européenne a qualifié de « geste d’apaisement important » la décision du Président Paul Biya d’arrêter les poursuites contre le leader du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun Maurice Kamto et d’autres militants.

– Afrique du Sud : Le parlement panafricain (PAP) a tenu, à Midrand (près de Johannesburg), la 3ème session ordinaire de sa 5è législature, mais sans quorum, de nombreux afro-députés ayant décidé de ne pas s’y rendre en raison des récentes violences xénophobes qui ont secoué le pays de Mandela.

– Nigéria : Douze banques commerciales ont reçu des amendes d’un montant global de 1,4 milliards de dollars pour non-respect du ratio minimal de prêts/dépôts imposé par la Banque centrale.

– Ghana : La 28ème Assemblée générale annuelle de la section Afrique du Conseil international des aéroports (ACI), une organisation fédérant des sociétés aéroportuaires mondiales, se tiendra du 12 au 18 octobre à Accra.

– Ghana : La Bourse du Ghana (GSE) vient de signer, à Accra, un mémorandum d’entente avec la London Stock Exchange (LSE) pour développer les marchés des capitaux.

– Gabon : Le gouvernement vient de lancer le projet d’appui au programme agricole GRAINE phase 1 baptisé « PAPG1 » pour un coût de 115,86 millions d’euros (76 milliards de FCFA).

– Niger-Bénin : Le pipeline entre les 2 pays dont les travaux ont démarré le 17 septembre dernier va permettre au Niger, une fois réalisé, d’accroître sa production pendant la première phase d’exploitation à 4,5 millions tonnes /an et faire partie des pays exportateurs du pétrole brut sur le marché international.