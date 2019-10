Selon Casa Environnement, le taux de pollution le plus préoccupant dans la métropole demeure celui des particules PM10. La concentration de ces particules était de l’ordre de 74 µg/m3, soit presque le double des valeurs limites européennes (40 µg/m3), a-t-on fait remarquer de même source.

Et parmi les maladies provoquées par ce type de pollution figurent les accidents vasculaires cérébraux, cardiopathies, cancer du poumon, affections respiratoires, chroniques ou aiguës, asthme, ce qui engendre un fort taux de morbidité lié à ces maladies, des sujets sensibles plus jeunes à ces maladies et la prévalence des maladies respiratoires chez les enfants de moins de 5 ans.

Par ailleurs, Casa Environnement estime que si les industries contribuent fortement à la dégradation de l’air dans la métropole, les Casablancais ont aussi une grande part de responsabilité.

Le parc de véhicules, souvent ancien et très polluant (+80% de ces véhicules fonctionnent au diesel), fait augmenter sensiblement la pollution de l’air, ce qui a un impact dangereux sur la santé des citoyens.