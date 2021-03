– Le premier ministre rwandais , Édouard Ngirente, vient d’annoncer que son pays consacrera une enveloppe supplémentaire de 255 millions de dollars US à son plan de relance économique.

– Le variant anglais de la covid-19 a été signalé en Côte d’Ivoire et circule principalement dans la capitale économique Abidjan, a fait savoir une source officielle.

– La communauté juive marocaine établie au Kenya a exprimé son ferme et indéfectible attachement au trône alaouite et sa mobilisation constante derrière le Roi Mohammed VI pour le parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume et la réalisation des grands projets structurants.

– Des hommes d’affaires des Emirats Arabes Unis (EAU) ont exprimé leur intérêt pour l’installation d’usines de pesticides et d’engrais en Angola , afin de renforcer le processus d’industrialisation et de tirer parti du secteur agricole du pays.

– Le premier ministre par intérim ivoirien Patrick Achi a été confirmé à son poste par le chef de l’Etat Alassane Ouattara, a annoncé la présidence ivoirienne.

– La Banque Mondiale (BM) a annoncé avoir approuvé un financement additionnel de 100 millions de dollars pour le Projet de riposte au COVID-19 en Tunisie , afin d’organiser un accès équitable et abordable aux vaccins dans tout le pays.

– La présidente de la Tanzanie Samia Suluhu Hassan a suspendu le directeur général de la Tanzania Ports Authority (TPA), Deusdedit Kakoko, pour “détournement massif de fonds publics”.

– Le président égyptien , Abdel Fattah al-Sissi, a annoncé lundi la fin de la crise du porte-conteneurs coincé en travers du canal de Suez depuis une semaine.

– Le président kényan Uhuru Kenyatta a ordonné la cessation, pendant un mois, des mouvements de et vers cinq comtés les plus touchés par la pandémie de Covid-19 et de réviser le couvre-feu nocturne imposé en le ramenant de 20h00 à 4h00 au lieu de 21h00 à 4h00.

– La Mauritanie a lancé officiellement, vendredi dernier, la campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus (Covid-19).

– Le président burkinabè , Rock-Marc Christian Kaboré, a été désigné, à l’unanimité, nouveau président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

– Les espèces d’éléphants d’ Afrique sont menacées d’extinction suite au déclin de leurs populations depuis plusieurs décennies, en raison du braconnage d’ivoire et de la perte d’habitats, a averti l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

– Madagascar a finalement donné son feu vert pour un recours à la vaccination pour la lutte contre la pandémie du Covid-19, après quelques semaines de “tergiversation”, a révélé la Présidence.